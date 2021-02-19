Пять дальневосточных регионов увеличили объём строительства в 2020 году

Ранее «Золотой Рог» сообщал, что в 2020 году в Приморье сдали более девяти тысяч квартир — это на 15% больше показателей 2019 года. Большая часть жилья построена во Владивостоке, Уссурийске, Артёме и в Надеждинском районе. Средняя стоимость квадратного метра жилья в приморской столице составляет 130 тысяч рублей. В регионе хотят увеличить объём сдачи квартир — до двух миллионов квадратных метров в год.