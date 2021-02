Пять дальневосточных регионов увеличили объём строительства в 2020 году

«Востокгосплан» проанализировал индекс физического объёма строительства на Дальнем Востоке в 2020 году. Согласно полученным данным, пять регионов ДФО нарастили объёмы, по сравнению с 2019 годом.

Photo: vostokgosplan.ru «Лидирующую позицию занимает Забайкальский край, где важную роль в обеспечении динамики показателя сыграло увеличение финансирования строительства социальных объектов. В целом по итогам 2020 года объем строительных работ в Забайкальском крае по сравнению с прошлым годом вырос на 40,7%», — сообщили аналитики. Согласно полученным данным, высокие темпы строительства зафиксированы в Магаданской области. По словам экспертов, этого удалось достичь, благодаря увеличению объёмов ввода жилья на 21,6% и участия региона в нацпроектах и российских госпрограммах. Замыкает тройку первенцев Амурская область — тут объём строительства вырос на 11,3%. «Увеличение показателя стало возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, таких как строительство Амурского газохимического комплекса, Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), завода по производству метанола, автомобильного моста через реку Зею, жилого микрорайона АГПЗ, Свободненской ТЭС», — отметили специалисты. В пятёрку роста также попали Еврейская автономная область и Республика Бурятия, с показателями роста — 8,3% и 6,9% соответственно. Положительный индекс в этих регионах обусловлен работой инвестиционных проектов в добывающем и транспортном комплексах, строительством социально-значимых объектов. Если посмотреть на общий показатель индекса строительства по Дальневосточному федеральному округу, можно увидеть, что в целом строительные работы показали отрицательный рост в 2020 году. Основной вклад в эти показатели внесла Якутия — там из-за высокой базы 2019 года, когда на территории республики завершили строительство магистрального газопровода «Сила Сибири», произошло снижение показателей. Аналитики отмечают, что несмотря на это Якутия и с ней Приморский край остаются лидерами по объёму жилищного строительства. Общая площадь жилых помещений, введённых в эксплуатацию в 2020 году в Республике Саха, составила 500,8 тысяч квадратных метров или 20% от общего объёма жилья на территории ДФО. Ранее «Золотой Рог» сообщал, что в 2020 году в Приморье сдали более девяти тысяч квартир — это на 15% больше показателей 2019 года. Большая часть жилья построена во Владивостоке, Уссурийске, Артёме и в Надеждинском районе. Средняя стоимость квадратного метра жилья в приморской столице составляет 130 тысяч рублей. В регионе хотят увеличить объём сдачи квартир — до двух миллионов квадратных метров в год.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter