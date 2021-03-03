На муниципальные власти в Приморье возложат новые обязанности

Как сообщает правительство края, они займутся координацией взаимодействия бизнеса, органов власти и регионального Центра развития экспорта по вопросу выявления и сопровождения экспортоориентированных предприятий.
Инициатива была озвучена в ходе заседания регионального экспортного совета, которое провел 2 марта заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.
Как рассказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко, в 2020 году при содействии регионального Центра поддержки экспорта 61 приморский предприниматель вышел на экспортных партнеров за рубежом, в итоге заключено 93 экспортных контракта на общую сумму более 29 миллионов долларов США. Среди основных экспортных направлений — Мексика, Китай, Япония, Дубай, США, Казахстан, Южная Корея, Австралия, Тайвань, Эстония, Беларусь.
«По итогам 2020 года наш центр занял 19-е место в рейтинге центров поддержки экспорта. При этом мы сталкиваемся со сложностью выявления экспортоориентированного бизнеса для его поддержки и доведения до уровня заключения экспортных контрактов», — уточнила Наталья Набойченко.
Она предложила решить эту проблему путем создания института экспортных уполномоченных в крупных муниципалитетах региона.
«Хорошо зарекомендовала себя практика определения в муниципальном образовании центра ответственности, который бы взаимодействовал с бизнесом, органами власти и Центром развития экспорта по вопросу выявления и сопровождения экспортоориентированных предприятий. Предлагаем крупным муниципалитетам определить таких уполномоченных в сфере экспорта по городским округам: Владивосток, Большой Камень, Арсеньев, Артем, Находка и Уссурийск. Другие органы местного самоуправления могли бы включиться в эту работу по желанию», — обозначила она.
Константин Шестаков идею поддержал, уточнив при этом, что функции экспортного уполномоченного в муниципалитетах должно исполнять должностное лицо уровня не менее заместителя главы муниципального образования.
«Недопустимо, чтобы к этому вопросу на местах подошли формально. Важно, чтобы заинтересованность в развитии экспорта на территории была на уровне руководителей муниципалитета», — уточнил зампред.
В ходе заседания совета было решено, что, после того как муниципалитеты определятся с кандидатурами экспортных экспертов, АНО «Центр поддержки предпринимательства» проведет для них учебу по ключевым вопросам взаимодействия с потенциальными экспортерами. До конца года экспортным уполномоченным поставят задачу привлечь не менее трех потенциальных экспортеров в своем муниципальном образовании.