На муниципальные власти в Приморье возложат новые обязанности

«Хорошо зарекомендовала себя практика определения в муниципальном образовании центра ответственности, который бы взаимодействовал с бизнесом, органами власти и Центром развития экспорта по вопросу выявления и сопровождения экспортоориентированных предприятий. Предлагаем крупным муниципалитетам определить таких уполномоченных в сфере экспорта по городским округам: Владивосток, Большой Камень, Арсеньев, Артем, Находка и Уссурийск. Другие органы местного самоуправления могли бы включиться в эту работу по желанию», — обозначила она.