На муниципальные власти в Приморье возложат новые обязанности

На муниципальные власти в Приморье возложат новые обязанности

Сегодня, 14:17БизнесФото: Правительство Приморского краяДо конца года они должны выполнить очень трудную задачу
В крупных муниципалитетах Приморья в скором времени появятся уполномоченные по экспорту.

Как сообщает правительство края, они займутся координацией взаимодействия бизнеса, органов власти и регионального Центра развития экспорта по вопросу выявления и сопровождения экспортоориентированных предприятий.

Инициатива была озвучена в ходе заседания регионального экспортного совета, которое провел 2 марта заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Как рассказала министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко, в 2020 году при содействии регионального Центра поддержки экспорта 61 приморский предприниматель вышел на экспортных партнеров за рубежом, в итоге заключено 93 экспортных контракта на общую сумму более 29 миллионов долларов США. Среди основных экспортных направлений — Мексика, Китай, Япония, Дубай, США, Казахстан, Южная Корея, Австралия, Тайвань, Эстония, Беларусь.

«По итогам 2020 года наш центр занял 19-е место в рейтинге центров поддержки экспорта. При этом мы сталкиваемся со сложностью выявления экспортоориентированного бизнеса для его поддержки и доведения до уровня заключения экспортных контрактов», — уточнила Наталья Набойченко.

Она предложила решить эту проблему путем создания института экспортных уполномоченных в крупных муниципалитетах региона.

«Хорошо зарекомендовала себя практика определения в муниципальном образовании центра ответственности, который бы взаимодействовал с бизнесом, органами власти и Центром развития экспорта по вопросу выявления и сопровождения экспортоориентированных предприятий. Предлагаем крупным муниципалитетам определить таких уполномоченных в сфере экспорта по городским округам: Владивосток, Большой Камень, Арсеньев, Артем, Находка и Уссурийск. Другие органы местного самоуправления могли бы включиться в эту работу по желанию», — обозначила она.

Константин Шестаков идею поддержал, уточнив при этом, что функции экспортного уполномоченного в муниципалитетах должно исполнять должностное лицо уровня не менее заместителя главы муниципального образования.

«Недопустимо, чтобы к этому вопросу на местах подошли формально. Важно, чтобы заинтересованность в развитии экспорта на территории была на уровне руководителей муниципалитета», — уточнил зампред.

В ходе заседания совета было решено, что, после того как муниципалитеты определятся с кандидатурами экспортных экспертов, АНО «Центр поддержки предпринимательства» проведет для них учебу по ключевым вопросам взаимодействия с потенциальными экспортерами. До конца года экспортным уполномоченным поставят задачу привлечь не менее трех потенциальных экспортеров в своем муниципальном образовании.

Сюжеты:
Приморье
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