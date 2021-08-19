«Повар спрашивает повара»: Как приморцу бесплатно стать профессионалом ножа и поварешки

Бесплатно стать профессиональным поваром в Приморском крае и устроиться в один из лучших ресторанов столицы Дальнего Востока можно абсолютно бесплатно. Обучение стартует с 15 сентября и пройдет в рамках третьего сезона проекта «Кадры для бизнеса. Рестораны».

«Образовательная программа разработана совместно с рестораторами и учитывает основные тренды приготовления блюд. Участники постигают все секреты профессии под руководством известных шефов Владивостока, получают опыт и знания из первых рук. После завершения обучения выпускников ждет гарантированная работа в одном из лучших ресторанов города», – рассказала глава краевого минэкономразвития Наталья Набойченко. В третьем потоке партнерами проекта выступили рестораны 6 ресторанов Владивостока. Обучение продлится 3 месяца. Базовые навыки будущие профессионалы будут получать в «боевых» условиях — прямо на кухнях ресторанов. Базой для учащихся выступит колледж ВГУЭС. Желающие попасть на обучения должны оставить заявку на сайте проекта до 1 сентября. Отбор пройдет на конкурсной основе. В проект попадут лишь 13 человек. Обязательным условием является год работы в ресторане-партнере после завершения обучения. Напомним, в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

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