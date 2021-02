В Приморье молодые повара могут рассчитывать на приличную зарплату

30 приморцев смогут пройти экспресс-курс «Кадры для бизнеса. Рестораны», стать поварами и работать в лучших ресторанах Владивостока. Рестораторы предлагают привлекательные условия работы — гибкий график, достойную зарплату, бесплатное питание и скидки на меню ресторана «для своих».

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, заявки на участие в программе можно подать еще в течение недели на сайте povarpk.ru. Обучение стартует 24 февраля. В этом году у проекта стало больше ресторанов-партнеров. К тройке основных партнеров — «Супра», Zuma и Tokyo — присоединились «Пятый океан», Syndicate-Port Cafe и Tigre de Cristal. Именно в этих заведениях будут работать выпускники проекта уже этой весной. Помимо выплаты зарплаты два раза в месяц все рестораны в условиях трудоустройства предлагают корпоративное обучение, гибкий график работы, бесплатное питание, брендированную именную форму, вечерний развоз и скидки на меню ресторана до 50%. «Условия работы, которые представили рестораны — участники проекта, довольно привлекательные для молодых поваров — выпускников курса. Так, Zuma предлагает не только достойную зарплату и скидки на меню ресторана, но и корпоративные скидки на посещение спорткомплекса и барбершопа, а Tokyo дает возможность поработать в шести ресторанах сети и во всех цехах производства. Предлагаемая зарплата начинается от 100-130 рублей за час и будет повышаться в зависимости от вашего роста на кухне», — отметила куратор проекта от Правительства Приморского края Екатерина Сиволовская. Благодаря разнообразию ресторанов-партнеров выпускники курса «Кадры для бизнеса. Рестораны» смогут найти для себя кухню по душе. Кроме того, у ребят есть возможность поработать в нескольких цехах производства, познакомиться с современной техникой и технологиями приготовления блюд и заготовки продуктов. Образовательная программа «Кадры для бизнеса» уникальна тем, что учебный план разработан совместно с рестораторами и учитывает современные технологии приготовления и сервировки блюд, а также имеет отдельный блок по дальневосточной кухне. Обеспечивают проект свежими продуктами такие приморские компании, как Ассоциация добытчиков минтая, «Торговый форт», «Дальстам-Марин», «Восток-1», Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока и другие. В короткие сроки — за 12 недель — студенты курса получат знания по азам кулинарии. Практиковаться на кухнях ресторанов участники проекта также начинают сразу. Вести практическую и теоретическую части будут сами руководители и основатели известных ресторанов Владивостока. «Обучение пройдет с 24 февраля по 24 мая на базе колледжа ВГУЭС, поэтому к летнему туристическому сезону выпускники уже станут частью команд ресторанов-партнеров. Для приморцев обучение по программе бесплатное, в рамках целевого набора — после выпуска участник проекта должен как минимум год проработать в ресторане-партнере», — подчеркивают организаторы. Напомним, образовательный проект «Кадры для бизнеса. Рестораны» реализуется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центром «Мой бизнес» в сотрудничестве со ВГУЭС и при поддержке Правительства Приморского края. Подробную информацию про образовательные мероприятия центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Зарегистрироваться, а также узнавать о графике обучающих мероприятий можно на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Календарь событий» и в социальных сетях: Facebook, Instagram и Telegram-канале «Приморье для бизнеса».

