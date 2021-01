У жителей Приморья есть шанс получить миллионы рублей за идею

Жители Приморского края активно подают заявки на конкурс «Твой проект», который организован региональным министерством финансов.

Только за сутки поступило 112 идей по преображению территорий от неравнодушных граждан. Лучшие проекты будут профинансированы уже в 2021 году на сумму до 3 миллионов рублей. Заявки принимаются до 31 января на специальном портале. Как сообщили в ведомстве, больше всего предложений на данный момент поступило из крупных городов с высокой численностью населения: Владивосток, Артем, Находка. Интерес проявляют и отдаленные территории: Чугуевский округ, Дальнереческий, Красноармейский районы и другие. С уже поступившими заявками можно ознакомиться на портале управления общественными финансами Приморья. Всего же на утро среды, 20 января, жители городов и районов края подали 112 заявок по различным направлениям конкурса: создание объектов благоустройства, культуры, водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, используемых для проведения общественных и массовых мероприятий, детских и спортивных объектов, автомобильных дорог и сооружений на них. Напомним, подать свой проект можно на странице министерства финансов Приморского края на вкладке «Инициативное бюджетирование» в разделе «Твой проект». Прием заявок завершится 31 января. Гражданин может представить свой проект улучшения имеющегося объекта инфраструктуры или создания нового. На реализацию каждой идеи может быть направлено до 3 миллионов рублей. Общий объем финансирования проектов инициативного бюджетирования в этом году составляет 261 миллион рублей. Один из основных критериев финансирования проекта — возможность его создания уже в 2021 году. «Проект должен быть экологичным, не противоречащим планам благоустройства населенного пункта, в котором его планируется реализовать, а также ориентированным на большое количество благополучателей. Уровень сложности идеи должен позволить завершить ее до конца 2021 года. Автором проекта может быть житель Приморья, достигший совершеннолетия», — подчеркивают в краевом министерстве финансов. Добавим, конкурс «Твой проект» — одна из составляющих механизма инициативного бюджетирования направленного на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. Это новый способ участия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. Приморцы сами предлагают то, что должно появиться у них в городе или селе, а позже принимают решение о реализации конкретной инициативы у себя на территории, сообщает пресс-служба правительства края. По словам председательства Правительства Приморья Веры Щербина, решение о запуске конкурса было принято по итогам первого года реализации пилотного проекта «Народный бюджет» — в четырех городах края граждане положительно оценили реализованную инициативу властей.

