У жителей Приморья есть шанс получить миллионы рублей за идею

Добавим, конкурс «Твой проект» — одна из составляющих механизма инициативного бюджетирования направленного на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. Это новый способ участия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. Приморцы сами предлагают то, что должно появиться у них в городе или селе, а позже принимают решение о реализации конкретной инициативы у себя на территории, сообщает пресс-служба правительства края.