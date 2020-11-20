Не окончательная цифра: ледяной дождь нанес Приморью урон на 80 миллионов рублей

Подходят к концу вторые сутки на протяжении которых Приморский край терпит огромное количество неприятностей в виде обрушения ЛЭП, обрывов высоковольтных проводов, отключения воды и прекращение подачи тепла в жилые дома.
По словам председателя правительства края Вера Щербиной, по некоторым подсчетам, которые еще не являются окончательными, стихия нанесла ущерб краю в размере 80 миллионов рублей.
«Это только первоочередные расходы. Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью», — отметила она.
Также Вера Щербина добавила, что в казне края имеется такая сумма, однако по окончательным подсчетам размер ущерба может быть намного выше.
На данный момент решается вопрос о том, чтобы привлечь еще порядка 200 человек для ликвидации последствий циклона.
Напомним, что сегодня в Приморском крае был введен режим ЧС.