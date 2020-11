Не окончательная цифра: ледяной дождь нанес Приморью урон на 80 миллионов рублей

Около 80 миллионов рублей потратит Приморский край на восстановление всей инфраструктуры, которая пострадала от ледяного дождя и сильного ветра, которые обрушились на регион в ночь с 18 на 19 ноября и продолжаются до сих пор. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Подходят к концу вторые сутки на протяжении которых Приморский край терпит огромное количество неприятностей в виде обрушения ЛЭП, обрывов высоковольтных проводов, отключения воды и прекращение подачи тепла в жилые дома. По словам председателя правительства края Вера Щербиной, по некоторым подсчетам, которые еще не являются окончательными, стихия нанесла ущерб краю в размере 80 миллионов рублей. «Это только первоочередные расходы. Цифра, вероятнее всего, будет гораздо больше. И поскольку принято решение объявить краевую ЧС, будем выходить на федеральный уровень и обращаться за финансовой помощью», — отметила она. Также Вера Щербина добавила, что в казне края имеется такая сумма, однако по окончательным подсчетам размер ущерба может быть намного выше. На данный момент решается вопрос о том, чтобы привлечь еще порядка 200 человек для ликвидации последствий циклона. Напомним, что сегодня в Приморском крае был введен режим ЧС.

