Скоростным интернетом от «Ростелекома» пользуются более 24 тысяч жителей Владивостока

Скоростным интернетом от «Ростелекома» пользуются более 24 тысяч жителей Владивостока
Скоростным интернетом от «Ростелекома» пользуются более 24 тысяч жителей Владивостока
Сегодня, 18:14ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Более 24 тысяч владивостокцев бесплатно получили ускоренный интернет — компания «Ростелеком» увеличила скорость сетевой связи для своих абонентов до 250 Мбит/с без изменений тарифа и ежемесячной платы.
Фото:ПАО «Ростелеком»

«Многие владивостокцы по-прежнему продолжают работать из дома на удаленном или смешанном режиме, а дети закончили обучение в школах. Инициатива по ускорению доступа в интернет нацелена на повышение их комфорта и стала ответом на растущие потребности абонентов. В квартирах наших клиентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих — устройства видеонаблюдения и датчики „Умного дома“. Инфраструктура „Ростелекома“ обладает прочным запасом пропускной способности и полностью готова к повышенным нагрузкам», — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

По словам эксперта, скорость доступа для действующих абонентов выросла в среднем в два — два с половиной раза.

Подключение на максимальной скорости доступно для жителей Владивостока в домах с сетью GPON — эта технология предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента, гарантирует стабильную передачу данных и позволяет подключить неограниченное количество цифровых услуг: можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».

«Пришло сообщение о бесплатном увеличении скорости интернета. Сделал замер, действительно, скорость выросла. Speedtest стабильно выдает больше 200 Мбит/с. Приятно. Я давно пользуюсь интернетом от „Ростелекома“, потому что меня устраивает качество и скорость. Молодцы», — рассказал один из клиентов компании Алексей.

Для новых абонентов, подключающихся по технологии GPON, «Ростелеком» предлагает тарифный план, включающий доступ в интернет со скоростью 250 Мбит/с и «Интерактивное ТВ Wink». Стоимость предложения — 790 рублей в месяц.

Отметим, что интернет со скоростью 300 Мбит/с доступен клиентам на тарифе PRO за 990 рублей в месяц или в пакете с «Интерактивное ТВ Wink» за 1270 рублей в месяц.

Также клиенты могут выбрать тарифы «Игровой» и «Облачный» со скоростью 300 Мбит/с за 1050 рублей в месяц или в пакете с «Интерактивное ТВ Wink» за 1350 рублей в месяц.

Узнать подробности о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно по ссылке primorye.rt.ru и по бесплатному номеру телефона: 8(800) 100-08-00.

Фото:ПАО «Ростелеком»

Сюжеты:
Приморский край
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