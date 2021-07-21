Скоростным интернетом от «Ростелекома» пользуются более 24 тысяч жителей Владивостока

Более 24 тысяч владивостокцев бесплатно получили ускоренный интернет — компания «Ростелеком» увеличила скорость сетевой связи для своих абонентов до 250 Мбит/с без изменений тарифа и ежемесячной платы.

Фото: ПАО «Ростелеком» «Многие владивостокцы по-прежнему продолжают работать из дома на удаленном или смешанном режиме, а дети закончили обучение в школах. Инициатива по ускорению доступа в интернет нацелена на повышение их комфорта и стала ответом на растущие потребности абонентов. В квартирах наших клиентов стабильно включены сразу несколько смартфонов, компьютеров, телевизоров, а у многих — устройства видеонаблюдения и датчики „Умного дома“. Инфраструктура „Ростелекома“ обладает прочным запасом пропускной способности и полностью готова к повышенным нагрузкам», — рассказала директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова. По словам эксперта, скорость доступа для действующих абонентов выросла в среднем в два — два с половиной раза. Подключение на максимальной скорости доступно для жителей Владивостока в домах с сетью GPON — эта технология предусматривает прокладку оптоволоконного кабеля до квартиры или частного дома абонента, гарантирует стабильную передачу данных и позволяет подключить неограниченное количество цифровых услуг: можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом». «Пришло сообщение о бесплатном увеличении скорости интернета. Сделал замер, действительно, скорость выросла. Speedtest стабильно выдает больше 200 Мбит/с. Приятно. Я давно пользуюсь интернетом от „Ростелекома“, потому что меня устраивает качество и скорость. Молодцы», — рассказал один из клиентов компании Алексей. Для новых абонентов, подключающихся по технологии GPON, «Ростелеком» предлагает тарифный план, включающий доступ в интернет со скоростью 250 Мбит/с и «Интерактивное ТВ Wink». Стоимость предложения — 790 рублей в месяц. Отметим, что интернет со скоростью 300 Мбит/с доступен клиентам на тарифе PRO за 990 рублей в месяц или в пакете с «Интерактивное ТВ Wink» за 1270 рублей в месяц. Также клиенты могут выбрать тарифы «Игровой» и «Облачный» со скоростью 300 Мбит/с за 1050 рублей в месяц или в пакете с «Интерактивное ТВ Wink» за 1350 рублей в месяц. Узнать подробности о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно по ссылке primorye.rt.ru и по бесплатному номеру телефона: 8(800) 100-08-00. Фото: ПАО «Ростелеком»

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