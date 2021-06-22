ЕГЭ на 100 баллов по профильной математике сдали четверо приморцев

ЕГЭ на 100 баллов по профильной математике сдали четверо приморцев
ЕГЭ на 100 баллов по профильной математике сдали четверо приморцев
Сегодня, 15:13ОбществоФото: pxhere.com
В 2021 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике в Приморском крае на 100 баллов сдали 4 бывших школьника. Еще в прошлом году такого результата в регионе не достиг ни один абитуриент.

«Профильную математику на 100 баллов сдали выпускники Владивостока и Арсеньева», — рассказала глава краевого минобразования Наталья Бондаренко.

В ведомстве сообщили, что сдавать профильную математику на ЕГЭ в 2021 году отважились 5 491 человек, что на 39 человек больше, чем в 2020 году.

Высоких баллов в этом году достигли 190 выпускников. За экзамен они получили больше 80 баллов. В сравнении с абитуриентами 2020 года, результат улучшился на 22,5%.

Кроме математики, бывшие школьники края в 2021 году отличились и в знании русского языка. Максимальный балл по этому предмету получили 14 приморцев.

Всего в 2021 году сдать ЕГЭ предстоит 11 тысячам бывших школьников. Уже известны результаты экзаменов по литературе, химии и географии.

ЕГЭ проводят в полном соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, соблюдая санитарные нормы по уборке и дезинфекции помещений, соблюдению социальной дистанции. На входе в аудиторию у экзаменующихся измеряют температуру и рассаживают с соблюдением социальной дистанции.

В регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей».

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образованиеЕГЭПриморье
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