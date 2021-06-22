ЕГЭ на 100 баллов по профильной математике сдали четверо приморцев

В 2021 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике в Приморском крае на 100 баллов сдали 4 бывших школьника. Еще в прошлом году такого результата в регионе не достиг ни один абитуриент.

«Профильную математику на 100 баллов сдали выпускники Владивостока и Арсеньева», — рассказала глава краевого минобразования Наталья Бондаренко. В ведомстве сообщили, что сдавать профильную математику на ЕГЭ в 2021 году отважились 5 491 человек, что на 39 человек больше, чем в 2020 году. Высоких баллов в этом году достигли 190 выпускников. За экзамен они получили больше 80 баллов. В сравнении с абитуриентами 2020 года, результат улучшился на 22,5%. Кроме математики, бывшие школьники края в 2021 году отличились и в знании русского языка. Максимальный балл по этому предмету получили 14 приморцев. Всего в 2021 году сдать ЕГЭ предстоит 11 тысячам бывших школьников. Уже известны результаты экзаменов по литературе, химии и географии. ЕГЭ проводят в полном соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, соблюдая санитарные нормы по уборке и дезинфекции помещений, соблюдению социальной дистанции. На входе в аудиторию у экзаменующихся измеряют температуру и рассаживают с соблюдением социальной дистанции. В регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей».

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