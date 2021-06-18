100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 14 школьников Приморья

Так, экзамен сдавали 9 449 человек, 1 506 из которых набрали 80 и более баллов по предмету.
Минимальный порог в 24 балла по экзамену не прошли 0,3% от общего числа участников.
«14 выпускников получили наивысшую отметку — 100 баллов», — сказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.
Всего в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников. По словам специалистов, экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований — в помещениях проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.