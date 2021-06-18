100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 14 школьников Приморья

100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 14 школьников Приморья
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получили 14 школьников Приморья
Сегодня, 17:52ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
14 школьников Приморья получили на ЕГЭ по русскому языку высшую оценку — 100 баллов. Такие результаты озвучили в региональном министерстве образования.

Так, экзамен сдавали 9 449 человек, 1 506 из которых набрали 80 и более баллов по предмету.

Минимальный порог в 24 балла по экзамену не прошли 0,3% от общего числа участников.

«14 выпускников получили наивысшую отметку — 100 баллов», — сказала министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Всего в 2021 году ЕГЭ сдают более 11 тысяч выпускников. По словам специалистов, экзамены проходят с соблюдением всех необходимых санитарных требований — в помещениях проводят уборку и дезинфекцию, на входе измеряют температуру, выдерживается социальная дистанция.

Сюжеты:
Приморский край
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