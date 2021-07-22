Из-за COVID-19 детям-инвалидам приезжающим на лечение во Владивосток стало негде жить

Из-за непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране и конкретно в Приморье, проживать на территории медучреждения дети-инвалиды не могут. Эту проблему обсудили во время круглого стола представители общественной палаты, заксобрания Приморья, минздрава и уполномоченный по правам ребенка.

Оказалось, что жесткие «противоковидные» меры стали препятствием для проживание детей-инвалидов и их сопровождающих в медучреждениях. Все чаще возникают ситуации, когда ребенок из другого муниципалитета прибывает на плановое лечение по полису ОМС во Владивосток, проходит все нужные процедуры в дневном стационаре, однако ни он, ни его родители теперь не могут остаться на время лечения проживать в медучреждении. По словам уполномоченной по правам ребенка Ольги Романовой, некоммерческий сектор, после переговоров, пообещал поддержку в решении этой проблемы. Она отметила, что высока вероятность, что уже в ближайшее время аренду жилья в таких случаях будут оплачивать организации-партнеры. Также стало известно, что запланировано создание межрайонных реабилитационных центров для детей с ДЦП в Находке, Дальнереченске, Уссурийске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем и Арсеньеве. Кроме того в разработке находится вопрос о создании детского краевого многопрофильного стационара, который будет включать в себя в том числе и спец стационар для детей-инвалидов. На сегодняшний день вероятность того, что в Приморском крае появится новая детская клиника очень высока.

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