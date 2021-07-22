Из-за COVID-19 детям-инвалидам приезжающим на лечение во Владивосток стало негде жить

Из-за COVID-19 детям-инвалидам приезжающим на лечение во Владивосток стало негде жить
Из-за COVID-19 детям-инвалидам приезжающим на лечение во Владивосток стало негде жить
Сегодня, 19:07ОбществоФото: pxhere.com
Из-за непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране и конкретно в Приморье, проживать на территории медучреждения дети-инвалиды не могут. Эту проблему обсудили во время круглого стола представители общественной палаты, заксобрания Приморья, минздрава и уполномоченный по правам ребенка.

Оказалось, что жесткие «противоковидные» меры стали препятствием для проживание детей-инвалидов и их сопровождающих в медучреждениях. Все чаще возникают ситуации, когда ребенок из другого муниципалитета прибывает на плановое лечение по полису ОМС во Владивосток, проходит все нужные процедуры в дневном стационаре, однако ни он, ни его родители теперь не могут остаться на время лечения проживать в медучреждении.

По словам уполномоченной по правам ребенка Ольги Романовой, некоммерческий сектор, после переговоров, пообещал поддержку в решении этой проблемы.

Она отметила, что высока вероятность, что уже в ближайшее время аренду жилья в таких случаях будут оплачивать организации-партнеры.

Также стало известно, что запланировано создание межрайонных реабилитационных центров для детей с ДЦП в Находке, Дальнереченске, Уссурийске, Дальнегорске, Спасске-Дальнем и Арсеньеве. Кроме того в разработке находится вопрос о создании детского краевого многопрофильного стационара, который будет включать в себя в том числе и спец стационар для детей-инвалидов. На сегодняшний день вероятность того, что в Приморском крае появится новая детская клиника очень высока.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
здоровьемедицинаЗдравоохранениедети
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы