Во Владивостоке откроется новый образовательный центр для талантливых детей

У центра будет свой кампус вместительностью более 100 человек, лекторий более, чем на 60 мест и даже коворкинг более, чем на 30 мест.
Кроме того, для детей будет оборудованы зоны проектной деятельности, разнообразные научные и творческие лаборатории, залы для занятий спортом и танцами, специализированные кабинеты.
О создании «Сириусов» заговорили почти 5 лет назад на инвестиционном форуме в Сочи. Тогда правительство Приморья и образовательный фонд «Талант и Успех» подписали соглашение о создании регионального центра по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.
По словам главы образовательного центра Елены Шмелевой, одной из главных задач «Сириусов» является сделать образование в стране доступным и качественным независимо от региона. Предоставить детям равный доступ к культурному и социальному капиталу страны.
«Необходимо сделать так, чтобы система образования позволяла раскрыть потенциал каждого российского ребенка», — подчеркнула Шмелева.
Она отметила, что работа по «адресному» развитию детей в России успешно ведется уже несколько лет. Есть и достижения. Также Шмелева заявила, что в особой подготовке нуждаются учителя и педагоги, руководители образовательных учреждений. Именно они закладывают потенциал развития ребенка.