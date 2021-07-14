Во Владивостоке откроется новый образовательный центр для талантливых детей

В 2023 году в Приморье откроется образовательный центр для выявления и поддержки талантливых детей по типу «Сириус». Учреждение вольется в структуру Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

У центра будет свой кампус вместительностью более 100 человек, лекторий более, чем на 60 мест и даже коворкинг более, чем на 30 мест. Кроме того, для детей будет оборудованы зоны проектной деятельности, разнообразные научные и творческие лаборатории, залы для занятий спортом и танцами, специализированные кабинеты. О создании «Сириусов» заговорили почти 5 лет назад на инвестиционном форуме в Сочи. Тогда правительство Приморья и образовательный фонд «Талант и Успех» подписали соглашение о создании регионального центра по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей. По словам главы образовательного центра Елены Шмелевой, одной из главных задач «Сириусов» является сделать образование в стране доступным и качественным независимо от региона. Предоставить детям равный доступ к культурному и социальному капиталу страны. «Необходимо сделать так, чтобы система образования позволяла раскрыть потенциал каждого российского ребенка», — подчеркнула Шмелева. Она отметила, что работа по «адресному» развитию детей в России успешно ведется уже несколько лет. Есть и достижения. Также Шмелева заявила, что в особой подготовке нуждаются учителя и педагоги, руководители образовательных учреждений. Именно они закладывают потенциал развития ребенка.

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