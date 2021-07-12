В Уссурийске живут самые спортивные пенсионеры Приморья

Самые спортивные пенсионеры Приморья живут в Уссурийске — это удалось выяснить по итогам спартакиады, которая прошла в Арсеньеве. Участники состязались в шести видах спорта — пулевой стрельбе, шахматах, дартсе, настольном теннисе, легкой атлетике, комбинированной эстафете.

Спортсмены боролись за награды и путевку на всероссийский финал боролись команды из 12 муниципальных образований края. Среди участников женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет и старше. В министерстве физической культуры и спорта Приморского края сообщили, что в общекомандном зачете победителями стали уссурийцы — они опередили Пожарский район и Арсеньев. «Команда Уссурийска заняла первое место в спартакиаде второй раз подряд. Ранее уссурийские спортсмены-любители стали сильнейшими в 2019 году. В прошлом году соревнования не проводились в связи с противоэпидемиологическими ограничениями», — рассказали специалисты минспорта. Победители шахмат: Михаил Борис из Большого Камня и Светлана Ли из Спасска-Дальнего. В пулевой стрельбе лидировали арсеньевцы Александр Барков и Галина Цыбулькина, в легкой атлетике — Владимир Воронкин (Пожарский район) и Елена Чернякова (Уссурийск), в настольном теннисе — Вячеслав Шестак (Хорольский округ) и Антонина Ли (Уссурийск). В командном зачете в дартсе лидером стал Пожарский район, на втором месте — Михайловский район, а третье место — у Хорольского округа. В личном первенстве по дартсу лучше остальных выступили Виталий Востриков из Арсеньева и Наталья Романова из Уссурийска. Основная борьба развернулась в комбинированной эстафете, где команда Уссурийска в упорной борьбе одержала победу над спортсменами Михайловского района. Общекомандный итог предрешил соревнования по кроссу на дистанции один километр. В забеге отлично проявили себя спортсмены Пожарского района, обеспечив этим результатом себе место в итоговой призовой тройке. По результатам состязаний определились победители и призеры, которым вручили грамоты, медали и кубки министерства физической культуры и спорта Приморского края. Специальными призами от приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» были отмечены самые старшие участники спартакиады. Ими стали Валентина Дубченко из Хорольского округа 1945 года рождения и Виталий Востриков из Арсеньева 1943 года рождения. Команда Уссурийска, как победитель, представит Приморский край на Всероссийском финале VII Спартакиады пенсионеров России. Стоит отметить, что развитие массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта –основные задачи регионального проекта «Спорт — норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография». Кроме того, в регионе действует государственная программа «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020–2027 годы.

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