Дальний Восток не вышел на Всероссийский протест

Граждане спокойно гуляют целыми семьями по центральным улицам города, любуясь последними украшениями площади Борцов за власть советов, которые уже убирают рабочие. Теплая погода и громкая музыка дарят гражданам хорошее настроение, сообщает "Золотой Рог".

В столице Приморского края проигнорировали акции протеста в поддержку Навального. На центральной площади города мирно гуляют пары, семьи с детьми и пенсионеры. За безопасностью граждан следят сотрудники полиции. Как рассказывают сами гуляющие, никаких протестных настроений в городе они не чувствуют. Однако у некоторых все же проверяют документы и объясняют, к каким последствиям может привести участие в несанкционированном митинге. Также граждане говорят, что тяжелой техники или силовиков с оружием замечено не было.

