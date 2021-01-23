Дальний Восток не вышел на Всероссийский протест

Дальний Восток не вышел на Всероссийский протест

Сегодня, 14:15ОбществоPhoto: камера видеонаблюдения
Граждане спокойно гуляют целыми семьями по центральным улицам города, любуясь последними украшениями площади Борцов за власть советов, которые уже убирают рабочие. Теплая погода и громкая музыка дарят гражданам хорошее настроение, сообщает "Золотой Рог".

В столице Приморского края проигнорировали акции протеста в поддержку Навального. На центральной площади города мирно гуляют пары, семьи с детьми и пенсионеры. За безопасностью граждан следят сотрудники полиции.

Как рассказывают сами гуляющие, никаких протестных настроений в городе они не чувствуют. Однако у некоторых все же проверяют документы и объясняют, к каким последствиям может привести участие в несанкционированном митинге.

Также граждане говорят, что тяжелой техники или силовиков с оружием замечено не было.

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