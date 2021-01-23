Дальний Восток не вышел на Всероссийский протест

В столице Приморского края проигнорировали акции протеста в поддержку Навального. На центральной площади города мирно гуляют пары, семьи с детьми и пенсионеры. За безопасностью граждан следят сотрудники полиции.
Как рассказывают сами гуляющие, никаких протестных настроений в городе они не чувствуют. Однако у некоторых все же проверяют документы и объясняют, к каким последствиям может привести участие в несанкционированном митинге.
Также граждане говорят, что тяжелой техники или силовиков с оружием замечено не было.