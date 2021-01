Об этом "Золотому Рогу" заявил источник, близкий к правоохранительным органам, сообщает издание.

Новым местом проведения акции в поддержку Навального станет стадион "Авангард". Именно там состоится новый митинг. Организаторы мероприятия из штаба Навального во Владивостоке экстренно оповещают всех участников митинга о смене места дислокации. По словам источника близкому к УМВД России по Приморскому краю, перенос связан с тем, что организаторы не хотят иметь стычек с полицией и после мероприятия решать проблемы с законом.

