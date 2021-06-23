Отдых в России: Туристам будет сладко

Двадцать процентов вернутся, вернутся
Но поскольку все прекрасно понимают, что еще один локдаун, даже объявленный из самых лучших побуждений, такие отрасли, как туризм и гостеприимство, просто не вынесут, в России предпринимают грамотные и деловые шаги для исправления ситуации с заметно упавшими показателями внутреннего туризма.
Так, стали точно известны сроки очередного этапа туристического кэшбэка в России. Ростуризм озвучил даты — с 16 июня по 31 июля.
Если вы купили в эти недели путевки на осень, а точнее на даты с 1 октября по 24 декабря, то вы сможете вернуть себе 20 процентов от стоимости путешествия. Неплохо, правда? Тем более, что в нашей стране немало дивных мест, где октябрь еще вполне теплый месяц, а ноябрь может быть не дождливо-колючим, а романтично-элегантным… Коктебель в октябре — это так по-декадентски… А ожидающая зимы Пермь, например, или Новосибирск — так интересно! Кстати, по Приморью — во всяком случае, по югу края — путешествовать в октябре — милое дело. Ночами не критично холодно, а днем бывает очень даже тепло.
Важно помнить вот о чем: туристический кэшбэк начисляется только за поездки по России, оплаченные картой «Мир». Специалисты агентства по туризму Приморского края уточняют: деньги на нее поступают автоматически в течение пяти дней с момента оплаты. И самое главное: деньги вернутся только в том случае, если вы купили путевку на сайте того туроператора или той гостиницы, которые принимают участие в программе кэшбека. За этим надо внимательно следить, а полный список участников — на страничке мирпутешествий.рф.
Чисто технические детали, которые необходимо иметь в виду, выглядят так: период проживания в классифицированных гостиницах и в специализированных транспортных средствах (железнодорожный и водный транспорт) должен составлять не менее 2 ночей (3 дней). Максимальная продолжительность путешествия не ограничена. Сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Количество покупок по одной карте не ограничено. Не регламентируется и минимальная стоимость туристической услуги.
Введение частичного возврата средств за путешествия по родной стране — эффективная мера поддержки, прекрасное подспорье не только для туристов, но и для предпринимателей, работающих в туристической отрасли. Поскольку акция охватывает фактически все регионы страны (да у нас везде есть, на что посмотреть и чем восхититься), ее успешная реализация значительно способствует стимулированию спроса на туристские поездки по России, особенно в период межсезонья.
Более подробная информация о программе — на национальном туристском интернет-портале и на портале о туризме Приморского края.
Кэшбек за путешествия по родной стране — это замечательно, и эту программу следует поддерживать и развивать, как заявил Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию.
А губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил: «Это хороший механизм для того, чтобы увеличить турпоток в Приморье. Многие дальневосточники выбирают наш регион местом отдыха. Предложенный президентом механизм позволит развивать туристические базы и соответствующую инфраструктуру».
Работа ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере туризма, международных отношений».
Медовые сладости туризма. И не только
Заметим также, что в Приморье активно развивается гастрономический туризм — уже существуют такие поездки по краю, в рамках которых можно побывать на винодельне в Золотой Долине и отведать местных вин, поесть морепродуктов на побережье, увидеть, как делают в Приморье сыр, и попробовать его…
В перспективе пчеловоды Приморья тоже смогут приглашать к себе туристов на дегустацию золотой сладости — меда. Ведь эта отрасль в крае активно развивается. Да и на любой ярмарке, куда заглядывают туристы, местный мед — среди самых покупаемых товаров.
До шести тысяч тонн янтарного, вкусного и в то же время экологически чистого меда откачивают приморские пчеловоды ежегодно. При этом они готовы увеличить его производство более чем в два раза. Не только для внутреннего потребления или для продажи туристам, но и для экспорта в Японию — по национальному проекту.
Сегодня в Приморском крае насчитывается более 70 тысяч пчелосемей, и те пять-шесть тысяч тонн меда, о которых шла речь выше, собираются с дикорастущей липы в экологически чистых районах Сихотэ-Алиня. А как прекрасны экзотические сорта меда — гречишный или бархатный, а то и просто разнотравный? Какой вкус, какой аромат! Не только российский турист, японец голову потеряет…
«Приморцы активно покупают продукцию местных пчеловодов — до 2,5 тысяч тонн меда. Остальное мы экспортируем в Китай, Республику Корея, Тайвань, регионы России. При интересе Японии к приморскому меду пчеловоды готовы в течение пяти лет увеличить объемы производства до 12-15 тысяч тонн ежегодно», — сказал министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.
В крае серьезно занимаются повышением экспортного потенциала медовой отрасли — в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере
сельского хозяйства, импортозамещения, потребительского рынка».
Например, после обращений пчеловодов, которые были услышаны правительством края, установлены «зоны покоя» дикорастущей медоносной липы площадью 1,2 миллиона гектаров. В Уссурийске работает аккредитованная ветеринарная лаборатория, способная произвести оценку качества меда в соответствии с требованиями стран АТР.
Предусмотрены гранты «Агростартап» на развитие начинающих пчеловодов, возможно получение грантов на развитие семейных пасек по производству меда и кооперативов по закупу и переработке меда.
И потечет янтарная сладость из Приморья — и за границу, и по России.
Любовь БЕРЧАНСКАЯ