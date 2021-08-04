Я иду впервые в школу: Мама, что делать

Примерно то же самое можно сказать и про родителей, ведь отдать свое чадо в чужие руки, да еще и вместе с другими детьми — это тоже стресс.
Корреспондент газеты «Золотой Рог» пообщался с психологом-консультантом Ритой Гимаевой и узнал о секретах подготовки к школе, как для родителей, так и для детей. Специалист рассказала несколько секретов, как прожить август так, чтобы сентябрь не стал самым стрессовым месяцем в жизни.
Обратный отсчет
До начала учебного года остался месяц. За это время нужно успеть купить всю канцелярию, выбрать самый красивый и самый безопасный для детской спины рюкзак, приобрести все яркие тетрадки, книжки и дневник с красивой обложкой. Однако это не самое главное в подготовке к школе. Особенно если ребенок идет туда первый раз в своей жизни.
Родителям важно понять, насколько их чадо психологически готово к кардинальной смене образа жизни и проверить навыки ребенка перед началом учебного года. Не зря при записи в первый класс педагоги образовательных учреждений проводят тестирование, чтобы определить, на каком уровне развитие находится будущий первоклассник.
— Что должен знать и уметь нынешний дошколенок к первому сентября?
— Собеседования, которые проводятся педагогом, психологом и логопедом еще весной, при записи ребенка в школу, обычно проверяют, насколько развиты базовые навыки малыша. Это память, счет, речь, понимание окружающего мира, логика. Они также дают родителям понять, что нужно «подтянуть» за три летних месяца, чтобы малыш был готов к урокам.
По-хорошему, к 7 годам дошколенок должен помнить свое полное имя с фамилией и отчеством, день рождения, возраст, знать, как зовут маму, папу, их профессии, домашний адрес и другую базовую информацию. Например, сколько времен года и дней недели. Важно, чтобы у ребенка была развита память и он мог прочитать несколько стихотворений наизусть, умел запоминать картинки, пересказывать простой текст, а также фантазировать и рассказывать, что происходит на изображении, которое ему показывают.
Чтобы учебный процесс шел гладко и математика не вызывала проблем, к первому классу ребенок должен уметь считать как минимум до 10, узнавать геометрические фигуры, выделять общие признаки у предметов и отличия, работать с ножницами, линейками, рисовать четкие и ровные линии, а также разукрашивать, не выходя за контур.
Готов? Всегда готов!
Подготовка к школе на умениях считать, рисовать и читать стихи наизусть не заканчивается. Ребенок должен приучиться к разным режимным моментам, которые в ближайшем будущем станут неотъемлемой частью его жизни.
— Как с пользой для будущего учебного процесса провести оставшееся до начала учебного года время?
— Август — уже не лучшее время для того, чтобы начинать готовиться к ранним подъемам. Но чтобы провести этот месяц с пользой, родители дошколят могут научить их ложиться спать вовремя и вставать в одно и то же время.
Если говорить об оставшемся месяце, то здесь в первую очередь речь идет о том, чтобы подготовиться к режимным моментам. Они нужны для того, чтобы ребенок уже ложился в то время, в которое будет ложиться в сентябре, и вставал утром в то время, в которое будет просыпаться во время учебного года. Помимо этого, не стоит забывать и о состоянии психики ребенка.
Родителю очень важно понять то, как малыш относится к тому, что он идет в школу. В норме отечественной психологии существует такое понимание, что ребенок, правильно развивающийся, хочет пойти в школу и даже должен испытывать гордость от того, что он становится первоклассником. Ведь дело в том, что школа — это первое обязательное требование к ребенку. Если в детский сад он мог не ходить, то пропускать уроки уже не получится. Обучение — его обязанность.
— А если ребенок не хочет ходить в школу и начинает истерику сразу же, как разговор заходит об учебе?
— Основная задача родителей на этот месяц — пробудить интерес к образовательному процессу. Ребенок должен понимать важность обучения в школе и то, что туда ходить нужно, ведь там он будет учиться чему-то новому.
За оставшееся время правильно настроить ребенка на новое событие, возбудить в нем гордость за то, что он первоклассник и, как большой, будет ходить туда каждый день. Так же, как родители на работу. И там он узнает много нового. Для того, чтобы родители могли это сделать, им нужно отпустить лишнюю тревогу и беспокойство от того, что ребенок идет в школу.
Обязательно хвалить ребенка за то, что вовремя встал, лег не поздно, сделал с родителями какие-то уроки, почитал. Нужно больше похвалы, как можно меньше критики и недопустимы запугивания. Родители часто запугивают детей школой, а потом недоумевают, что у их чад негативное отношение к ней.
Маску сначала на себя, потом на ребенка
— Какие советы можете дать родителям, у которых малыш идет первый раз в первый класс?
— Поступление в первый класс — это стресс не только для ребенка, но еще и для родителей. Многим трудно справиться с мыслью, что, во-первых, их чадо уже повзрослело, а во-вторых, с тем, что малыш попадает в другой коллектив, к чужим детям и педагогам. Чувство тревожности, как известно, передается от родителям к детям. А они потом не хотят ходить в школу и могут даже устроить истерику. В случае, когда ребенок не желает идти учиться, нужно обратить внимание на общее его состояние. Если это какая-то повышенная тревожность или другие моменты, связанные с нервами, то я бы рекомендовала все же отвести его к психологу. А от меня, как от психолога, рекомендации такие: родителям нужно организовать хороший режима сна, бодрствования, различного времяпрепровождения и отдыха. Чтобы у малыша был довольно продолжительный сон, хватало времени для отдыха.
Свой режим родителям тоже нужно пересмотреть. Если родители сами не высыпаются и не расслабляются, то это негативно может сказаться на ребенке и взаимоотношениях с ним. И вы не будете для него той поддержкой, в которой он нуждается, чтобы хорошо адаптироваться к школе.