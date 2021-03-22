Вантовый мост во Владивостоке поврежден и нуждается в восстановлении

Вантовый мост во Владивостоке поврежден и нуждается в восстановлении

Сегодня, 13:29ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Русский мост отремонтируют с привлечением французских специалистов
Глава Росавтодора посетил столицу Дальнего Востока в рабочим визитом 21 марта.

Во Владивостоке Роман Новиков посетил мостовой переход на остров Русский.

Напомним, в ноябре прошлого года после мощного циклона, обрушившегося на Приморский край, произошло обледенение элементов вантового моста, из-за чего проезд по сооружению был закрыт на две недели. Врио руководителя Росавтодора выразил благодарность подведомственному Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» и региональным службам за эффективное сотрудничество, позволившее оперативно организовать работы по устранению последствий ледяного дождя, сообщает пресс-служба Росавтодора.

На совещании, посвященном этой ситуации, обсудили превентивные меры на случай природных катаклизмов. ФКУ ДСД «Дальний Восток» подготовило предложения, направленные на разработку технологий предотвращения обледенения и его ликвидации на конструкциях вантовых мостов.

Так, по результатам проведенных осмотров и совещания намечены два этапа устранения последствий чрезвычайной ситуации на мосту на остров Русский. Первый этап предусматривает восстановление вантовых систем совместно с французскими разработчиками, второй — доведение их до проектных параметров и замену поврежденных оболочек вант. Подведомственным учреждением уже подготовлена аукционная документация, работы по первому этапу выполнят до начала августа 2021 года.

Кроме того, в перспективе планируется осуществить третий этап, предусматривающий включение разработки технологий по предотвращению обледенения и его ликвидации на конструкциях вантовых мостов в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) на 2021 год. Окончательное решение по этому вопросу будет принято по результатам первых двух этапов.

Сюжеты:
Приморье
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