Вантовый мост во Владивостоке поврежден и нуждается в восстановлении

Так, по результатам проведенных осмотров и совещания намечены два этапа устранения последствий чрезвычайной ситуации на мосту на остров Русский. Первый этап предусматривает восстановление вантовых систем совместно с французскими разработчиками, второй — доведение их до проектных параметров и замену поврежденных оболочек вант. Подведомственным учреждением уже подготовлена аукционная документация, работы по первому этапу выполнят до начала августа 2021 года.