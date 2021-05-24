Фирменный поезд «Океан» по маршруту Владивосток-Хабаровск возобновляет работу

С 7 июня по 16 сентября 2021 возобновляется движение фирменного поезда «Океан» по маршруту Владивосток-Хабаровск. В приморском минтрансе отметили, что отправление будет осуществляться ежедневно.

В период с 7 по 30 июня для пассажиров действует выгодное предложение — до 27 мая 2021 года билеты в купе на верхние места можно купить по специальному тарифу от 2799 рублей. В министерстве транспорта Приморья отметили, что в поездах обеспечены все необходимые противоэпидемические меры для безопасного проезда граждан. «Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств. Увеличена периодичность уборки вагонов между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами», — рассказали специалисты. Во время поездки пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пять часов, ношение масок является обязательным — их, при необходимости, можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах. Расписание фирменного поезда «Океан»: — поезд № 5: отправление из Владивостока — в 20:57, прибытие в Хабаровск — в 09:26; — поезд № 6: отправление из Хабаровска — в 20:43, прибытие во Владивосток — в 09:51. Уточнить актуальную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов, а также купить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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