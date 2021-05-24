Фирменный поезд «Океан» по маршруту Владивосток-Хабаровск возобновляет работу

Сегодня, 10:07ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В период с 7 по 30 июня для пассажиров действует выгодное предложение — до 27 мая 2021 года билеты в купе на верхние места можно купить по специальному тарифу от 2799 рублей.
В министерстве транспорта Приморья отметили, что в поездах обеспечены все необходимые противоэпидемические меры для безопасного проезда граждан.
«Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств. Увеличена периодичность уборки вагонов между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами», — рассказали специалисты.
Во время поездки пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пять часов, ношение масок является обязательным — их, при необходимости, можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.
Расписание фирменного поезда «Океан»:
— поезд № 5: отправление из Владивостока — в 20:57, прибытие в Хабаровск — в 09:26;
— поезд № 6: отправление из Хабаровска — в 20:43, прибытие во Владивосток — в 09:51.
Уточнить актуальную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов, а также купить билеты можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».