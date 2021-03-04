Поезда на границе с Китаем в Приморье перестанут останавливать для досмотра

Пункт пропуска в Приморье оборудуют новейшим инспекционно-досмотровым комплексом отечественной разработки. Он превосходит зарубежные аналоги и способен осуществлять досмотр поездов без остановки состава на скорости до 70 км/ч

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех оборудует пункты пропуска на российско-китайской границе новейшими инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК). Оборудование позволит в автоматическом режиме контролировать 100% грузов без остановки состава. Комплексы будут установлены в пунктах пропуска «Пограничный» в Приморском крае и «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области, сообщает Ростех. Железнодорожный стационарный ИДК способен осуществлять досмотр поездов без остановки состава на скорости до 70 км/ч, что позволит значительно ускорить процесс прохождения таможенного контроля. Комплекс распознает четыре группы материалов — органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы. В отличие от зарубежных аналогов, точность работы отечественного ИДК не зависит от плотности, укладки и свойств материалов. Еще одно конкурентное преимущество российской разработки — возможность дистанционной оценки веса всей товарной партии или ее части с погрешностью не более 10%. В соответствии с распоряжением Правительства РФ «Росэлектроника» определена единственным исполнителем госконтракта с ФГКУ Росгранстрой. По условиям договора поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию инспекционно-досмотровых комплексов будут осуществлены до 31 декабря 2021 года. Как сообщается, «Росэлектроника» совместно с ФГКУ Росгранстрой продолжает модернизацию пунктов пропуска и их оснащение самыми современными средствами контроля. Как разработчик и производитель первых российских ИДК обладает уникальной экспертизой в данной сфере. «Используемые в наших комплексах технические решения позволяют значительно сократить время досмотра железнодорожного состава, что положительно влияет на объемы и стоимость грузоперевозок для двух стран», — отметил генеральный директор холдинга «Росэлектроника» Сергей Сахненко. ИДК — полностью отечественная разработка компании «Скантроник Системс», НПП «Торий» (входят в холдинг «Росэлектроника») и специалистов Лаборатории электронных ускорителей МГУ. Комплекс является высокоэффективным средством дистанционного обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.

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