Июнь ежегодно начинается с Дня защиты детей, и в Приморье этому событию было посвящено немало мероприятий — праздничных и не очень. Некоммерческие организации, много лет работающие для детей и с детьми, хорошо понимают, что стоит за словом «защита».

Это не только подарки и развлечения, а планомерная работа по семейному устройству сирот, сбор денег на лекарства и операции, не входящие в госгарантии, и многое другое. Некоторые крупные СО НКО Приморья принципиально не стремятся наращивать публичную активность именно 1 июня. «Мы считаем, что заниматься проблемами детей нужно круглый год», — объяснила такую позицию директор фонда «Владмама» Ольга Сиянко. Фонд, которому в мае исполнилось 11 лет, начинал работу с профилактики социального сиротства, а в последние годы сосредоточился ещё и на адресной помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, и реализовал в этом направлении целый ряд проектов при поддержке Фонда президентских грантов. Так, год назад под эгидой фонда «Владмама» вышла книга «Солнечные дети Приморья» — 16 семей согласились рассказать свои истории, чтобы убедить других: диагноз ребёнка не должен лишать его семейного тепла, а родители особых детей всегда могут найти поддержку в сообществе, возникшем при фонде. В этом году «Владмама» выступает региональным координатором ещё одного грантового проекта: «Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми с синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями и их семьям». Участники проекта получили возможность пройти обучение у специалистов-практиков, работающих с детьми с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями. «С ноября по март мы проехали по всем роддомам края, встречаясь со специалистами сферы здравоохранения. Беседовали, обучали, как нужно сообщать роженицам о том, что у ребёнка синдром Дауна. Наша главная задача — изменить отношение общества к этим детям, которые просто не похожи на других», — говорит Ольга Сиянко. Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» также хорошо известен в Приморье. Его целью является помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. Прежде всего речь идёт о финансовой помощи — не все лекарства или медицинские услуги входят в программы госгарантии, а иногда в лечении буквально промедление смерти подобно — и, не отвергая путь взаимодействия с краевым минздравом, фонд «Сохрани жизнь» обеспечивает маленьким приморцам и их родителям своевременную поддержку для перелёта на операции в столичные центры, для покупки необходимых препаратов и устройств. Кроме того, фонд делает много другого: оказывает социальную и психологическую помощь детям, проходящим лечение в краевом онкогематологическом центре, организует благотворительные акции, праздники, мероприятия, чаепития, конкурсы, игры для больных детей, украшая их жизнь. Фонд поддерживает обучение специалистов онкоцентра в ведущих профильных клиниках на территории Российской Федерации и за рубежом и помогает в закупке медицинского оборудования и расходных материалов. Вдобавок сотрудники фонда занимаются привлечением доноров и организацией работы волонтёров. Отчёты о расходах пожертвований регулярно публикуются на сайте фонда «Сохрани жизнь». Там же рассказывается о почти двух десятках проектов организации — от «Больничного клоуна» до «Писем Деду Морозу», и в каждом из них может поучаствовать любой неравнодушный гражданин. Организация «Тепло наших рук» 1 июня отметила 6 лет со дня своего основания. Этот благотворительный детский фонд под руководством Ирины Наркевич заботится о социальных сиротах, оставленных роженицами в больнице или живущих в детских домах, а также помогает родителям детей-инвалидов с получением медицинских услуг. В этом году фонд начал организовывать для детей из семей в трудной жизненной или социально опасной ситуациях поездки по интересным местам Приморья. Из давних проектов фонда наиболее известны прогулки с отказниками в детской больнице № 2 города Владивостока и организация дней рождения для воспитанников детских домов. Волонтёры готовятся к таким поездкам заранее, собирают пожертвования, покупают торт и подарки, чтобы праздник для ребёнка, оставшегося без родителей, получился по-настоящему запоминающимся. История краевой общественной организации замещающих семей «Приморье без сирот» началась также чуть более шести лет назад. Её основатели Сергей и Надежда Ким сами стали приёмными родителями для двух детей, а затем вдохновили своим примером друзей и знакомых. Постепенно усыновительское сообщество стало разрастаться и оформилось в официальную организацию. Семьи общаются на мероприятиях и праздниках, обсуждают проблемы адаптации приёмных детей и новые социальные проекты. Одним из таких успешных проектов стал «Тайный ангел», получивший президентский грант в 2018 году. Его суть — помощь в установлении контакта между потенциальными усыновителями и подростками, живущими в социальных учреждениях. Этот проект продолжается и после окончания грантового финансирования. Автономная некоммерческая организация «Благое дело» работает во Владивостоке уже больше 12 лет. Это настоящий дом, где дети и подростки с инвалидностью обучаются ремеслам и в итоге, став взрослыми, получают работу. Программы социальной адаптации основаны на творчестве — дети занимаются театром, музыкой, керамикой, рисованием. Пробуя себя в разных мастерских, каждый подросток может выбрать дело по душе и совершенствоваться в нём под наставничеством специалистов. В прошлом году организация обрела новый просторный дом — в старинном здании бывших мастерских железнодорожного техникума на проспекте Острякова. Руководитель «Благого дела» Геннадий Антропов тут же затеял «большую стройку» — уборку и облагораживание территории и помещений старого здания. В этом деле ему помогают не только родители опекаемых ребят, но и многочисленные друзья организации, городские власти и депутаты. Наталья БАРАНОВА

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