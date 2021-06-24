В производстве доступных инвалидных колясок поможет грант конкурса «Приморский старт»

Первые победители конкурса инновационных проектов «Приморский старт» объявлены в Приморье — представители компании «Технокомплекс-ДВ» сообщили о разработке доступной инвалидной коляски из композитных материалов. Первые 10 экземпляров будут готовы уже в следующем месяце.

Первый конкурс «Приморский старт» завершился в октябре. 10 победителей получили по два миллиона рублей на развитие своих бизнес-идей. В межведомственную комиссию по защите проектов вошли представители министерства экономического развития Приморского края, ДВО РАН, Дальневосточного федерального университета и центра «Мой бизнес». «С помощью конкурса „Приморский старт“ мы поддерживаем предпринимателей, которые внедряют технологии и превращают инновационный продукт в товар, популярный на рынке. Принять участие в конкурсе могут приморские компании и индивидуальные предприниматели из реестра МСП, ведущие научную деятельность. Грант можно потратить, например, на создание прототипа или коммерциализацию продукта», — рассказал гендиректор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров. Руководитель «Технокомплекс-ДВ» Андрей Теняков — сам инвалид-колясочник. О разработке доступной по цене карбоновой коляски он задумался в 2016 году, когда сам приобрел подобную. К моменту подачи заявки на «Приморский старт» у компании уже была готова 3D-модель одного из двух типов колясок под брендом iCross. «Сперва наши инженеры распечатывают мастер-модель на 3D-принтере, после чего снимают с нее матрицу, с которой уже формируют карбоновую деталь. Углепластик для наших колясок легче любого материала, из которого делается подобная продукция. Поэтому, например, алюминиевая рама весит 8 килограммов против 2 килограммов карбоновой рамы», — рассказал Теняков. Сейчас над первой моделью работают московские специалисты по промышленному дизайну. Первые 10 колясок будут выпущены уже в следующем месяце. Коляски разыграют в Instagram среди оставивших заявки — это поможет компании определить спрос и собрать обратную связь по качеству продукта. «Сейчас стоимость карбоновой коляски начинается от 400 тысяч рублей, в Европе — 800 тысяч рублей. У нас будет цена — около 150 тысяч рублей. Мы планируем привлекать инвесторов. У нас есть планы по развитию с разным масштабом производства. На одной линии мы сможем выпускать до 20 тысяч колясок в год, а это 81 коляска в день», — поделился Андрей Теняков. Отметим, что прием проектов на первый этап второго конкурса «Приморский старт» продолжается до 30 июня. Участников ждут три этапа: предварительная аккредитация проекта, заочная экспертиза и очная защита перед жюри. Конкурс пройдет в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» по восьми направлениям: — цифровые и телекоммуникационные технологии; — медицинские технологии; — новые материалы и химические технологии; — новые промышленные и интеллектуальные производственные технологии; — биотехнологии и сельское хозяйство; — энергоэффективные технологии; — новые морские технологии; — утилизация бытовых и промышленных отходов. Организаторами конкурса выступают Правительство Приморского края и ДВФУ. Подробную информацию про услуги центра «Мой бизнес» можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09. Полные условия участия в грантовом конкурсе «Приморский старт» доступны на сайте проекта primstart.rutechpark.ru. Отметим, что организация регионального конкурса проходит в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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