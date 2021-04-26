В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году

26 апреля в России началось онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». В мэрии Владивостока сообщили, что семь пространств краевой столицы представлены в перечне.

Во Владивостоке выбрали следующие территории: — Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо; — Сквер «Чайка» на улице Калинина, 20; — Сквер на Русской, 46; — Сквер Некрасовский; — Сквер в районе Калинина, 28-38; — Общественная территория на Иртышской, 34а; — Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58. Проголосовать за выбранные проекты можно на портале 25.gorodsreda.ru. Четыре из семи представленных территорий, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году. Голосование началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Участвовать могут граждане старше 14 лет — для этого необходимо зайти на платформу для голосования, выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов и сделать свой выбор. Специалисты отмечают, что по вопросам онлайн-голосования в Приморском крае работает горячая линия. Получить консультацию можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и в выходные дни с 11:00 до 18:00 по телефону: 8 (423) 260-75-15. По словам экспертов, основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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