В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году

Во Владивостоке выбрали следующие территории:
— Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо;
— Сквер «Чайка» на улице Калинина, 20;
— Сквер на Русской, 46;
— Сквер Некрасовский;
— Сквер в районе Калинина, 28-38;
— Общественная территория на Иртышской, 34а;
— Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.
Проголосовать за выбранные проекты можно на портале 25.gorodsreda.ru.
Четыре из семи представленных территорий, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году.
Голосование началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Участвовать могут граждане старше 14 лет — для этого необходимо зайти на платформу для голосования, выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов и сделать свой выбор.
Специалисты отмечают, что по вопросам онлайн-голосования в Приморском крае работает горячая линия.
Получить консультацию можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и в выходные дни с 11:00 до 18:00 по телефону: 8 (423) 260-75-15.
По словам экспертов, основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.