В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году

В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году
В России стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2022 году
Сегодня, 14:15ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
26 апреля в России началось онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». В мэрии Владивостока сообщили, что семь пространств краевой столицы представлены в перечне.

Во Владивостоке выбрали следующие территории:

— Парк культуры и отдыха имени Сергея Лазо;

— Сквер «Чайка» на улице Калинина, 20;

— Сквер на Русской, 46;

— Сквер Некрасовский;

— Сквер в районе Калинина, 28-38;

— Общественная территория на Иртышской, 34а;

— Общественная территория на проспекте 100-летия Владивостока, 58.

Проголосовать за выбранные проекты можно на портале 25.gorodsreda.ru.

Четыре из семи представленных территорий, которые наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году.

Голосование началось 26 апреля и продлится до 30 мая. Участвовать могут граждане старше 14 лет — для этого необходимо зайти на платформу для голосования, выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов и сделать свой выбор.

Специалисты отмечают, что по вопросам онлайн-голосования в Приморском крае работает горячая линия.

Получить консультацию можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и в выходные дни с 11:00 до 18:00 по телефону: 8 (423) 260-75-15.

По словам экспертов, основная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» — преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

Сюжеты:
Приморский край
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