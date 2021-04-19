В одном из училищ в Приморье построят большой спорткомплекс с бассейном

«В трехэтажном здании будут построены 25-метровый бассейн на 5 дорожек, зал с силовыми и кардиотренажерами, а также два тира — пневматический и электронный. Для безопасной стрельбы и защиты инженерных коммуникаций стрелковые галереи планируется оборудовать броневой антирикошетной и звукопоглощающей системами», — говорится в сообщении.