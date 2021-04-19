В одном из училищ в Приморье построят большой спорткомплекс с бассейном

В одном из училищ в Приморье построят большой спорткомплекс с бассейном
Сегодня, 13:22СпортФото: сайт МинобороныКомплекс планируют сдать в 2022 году
Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут в Уссурийском суворовском военном училище многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, тренажерным залом и двумя стрелковыми тирами.

На месте строительства спортивного объекта был установлен памятный камень, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Комплекса планируют сдать в 2022 году.

«В трехэтажном здании будут построены 25-метровый бассейн на 5 дорожек, зал с силовыми и кардиотренажерами, а также два тира — пневматический и электронный. Для безопасной стрельбы и защиты инженерных коммуникаций стрелковые галереи планируется оборудовать броневой антирикошетной и звукопоглощающей системами», — говорится в сообщении.

Кроме основных спортивных площадок предусмотрены гардероб, вестибюль, тренерские и методические кабинеты, раздевалки, душевые, санузлы, звуковая аппаратная, комнаты для хранения оружия, кабинет дежурного врача, кладовые инвентаря.

Строительство нового спорткомплекса — это третий этап создания современной спортивно-физкультурной базы для юных суворовцев.

Напомним, ранее военные строители на территории общевойскового объединения ВВО в Приморье под ключ сдали три общежития казарменного типа в Уссурийске, Сергеевке и Сибирцево, столовую, а также крытый ледовый каток и учебно-тренировочный комплекс в Уссурийском СВУ.

Сюжеты:
Приморье
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