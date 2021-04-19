В одном из училищ в Приморье построят большой спорткомплекс с бассейном

На месте строительства спортивного объекта был установлен памятный камень, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. Комплекса планируют сдать в 2022 году.
«В трехэтажном здании будут построены 25-метровый бассейн на 5 дорожек, зал с силовыми и кардиотренажерами, а также два тира — пневматический и электронный. Для безопасной стрельбы и защиты инженерных коммуникаций стрелковые галереи планируется оборудовать броневой антирикошетной и звукопоглощающей системами», — говорится в сообщении.
Кроме основных спортивных площадок предусмотрены гардероб, вестибюль, тренерские и методические кабинеты, раздевалки, душевые, санузлы, звуковая аппаратная, комнаты для хранения оружия, кабинет дежурного врача, кладовые инвентаря.
Строительство нового спорткомплекса — это третий этап создания современной спортивно-физкультурной базы для юных суворовцев.
Напомним, ранее военные строители на территории общевойскового объединения ВВО в Приморье под ключ сдали три общежития казарменного типа в Уссурийске, Сергеевке и Сибирцево, столовую, а также крытый ледовый каток и учебно-тренировочный комплекс в Уссурийском СВУ.