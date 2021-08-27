Названы победители приморского конкурса педагога «Воспитать Человека»

Названы победители приморского конкурса педагога «Воспитать Человека»
Названы победители приморского конкурса педагога «Воспитать Человека»
Сегодня, 13:55ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморье завершился XII региональный конкурс педагогических работников «Воспитать Человека». Участие в противостоянии приняли 27 учителей из четырех городских округов. Всего было представлено около 15 работ.

Самую высокую активность проявили участники из Лесозаводска. Они представили на конкурс 7 работ. Второе место по активности занял Уссурийск — 6 работ. По одной представили Артем и Большой Камень.

Работы подавались по следующим направлениям: «Развитие вариативности воспитательных систем», «Развитие вариативности программ воспитания и социализации детей и молодежи», «Развитие деятельности детских общественных объединений и органов ученического самоуправления», «Воспитание во внеучебной деятельности» и «Воспитание во внеурочной деятельности».

Бронзу конкурса получили сразу три участника: учитель истории и обществознания из 44-й школы Большого Камня Елена Чаюнтина. Она представила «Проект по развитию и реализации деятельности ученического самоуправления в патриотическом воспитании «Растим гражданина». Остальные два третьих места достались Лесозаводску: авторскому коллективу детского сада №105 с работой «Малыши-крепыши!» и «Долгосрочный» поисково-творческий проект «Кладовая русского фольклора».

Второе место получила учительница математики из Уссурийска гимназии №29 Ирина Жукова с проектом «Программа воспитательной работы «Общественная организация класса как средство успешной социализации обучающихся».

Гран-при конкурса досталось авторскому коллективу из Уссурийска в который вошел педагог суворовского военного училища Елена Воронцова и учитель химии из 44-й школы Иван Шабля. Победу они одержали с проектом «Опыт организации взаимодействия членов отряда «Юнармия» и воспитанников суворовского училища».

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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