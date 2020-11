Герои среди нас: режим ЧС показал способность жителей Приморья сочувствовать и сострадать

Чрезвычайная ситуация, которая была объявлена в Приморском крае, стала отличным примером того, как могут объединяться люди в сложных жизненных ситуациях. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Социальные сети все эти дни, начиная с 19 ноября пестрили сообщениями, в которых жители Владивостока, Артема и других городов предлагали свою помощь тем, кто оказался в сложной ситуации из-за ледяного шторма. Многие предлагали горячий чай, еду и даже ночлег. Некоторые представители бизнеса, в частности магазины, кафе и гостиницы, также подключились к такой негласной акции помощи и в интернете распространяли объявления о том, что можно обратиться к ним за помощью. Как оказалось, введенный губернатором края Олегом Кожемяко ЧС помог проявиться лучшим качествам у многих жителей края. Они проявили свою самоотверженность и бескорыстность, придя на помощь пострадавшим. «Если у вас до сих пор нет света, воды или отопления, то привозите своих детишек ночевать в наш добрый детский садик. У нас тепло, хорошо и вкусно. Все бесплатно!», - писали в «Инстаграме» представители одного из частных детских садов. «На интернациональной, 64 поставил генератор возле гаражей. Подходите и заряжайте свои гаджеты. Только берите переноску или тройник», - разместил объявление житель Владивостока. Когда неожиданно для всех, ради безопасности жителей Владивостока, был перекрыт мост на остров Русский, все, кто приехал на него погулять и отдохнуть оказались без возможности выбраться. Многие были на машинах. Несмотря на то, что власти оперативно организовали паром для жителей Владивостока, на него сформировалась огромная очередь и люди начали замерзать. Но и здесь были добрые люди, которые специально приехали к паромной переправе, чтобы напоить людей горячим чаем. «Я сейчас на Русском с горячим чаем и едой. Нахожусь рядом с поселком Подножье. Есть вода. Могу разлить в вашу тару. Приходите, только приносите свои кружки и тарелки, так как до этого покормили детишек на Шигино. Могу подъехать», - разместили объявление в пабликах в социальных сетях. Отметим, что подобная модель поведения жителей края обусловлена примером властей. И губернатор, и мэры показывают высокую личную вовлечённость, в ненормированном режиме занимаясь ликвидацией последствий ЧС. Так, минувшей ночью Олег Кожемяко присутствовал на месте обрушения ЛЭП и контролировал процесс установки новой линии электропередач.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter