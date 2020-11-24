Герои среди нас: режим ЧС показал способность жителей Приморья сочувствовать и сострадать

Когда неожиданно для всех, ради безопасности жителей Владивостока, был перекрыт мост на остров Русский, все, кто приехал на него погулять и отдохнуть оказались без возможности выбраться. Многие были на машинах. Несмотря на то, что власти оперативно организовали паром для жителей Владивостока, на него сформировалась огромная очередь и люди начали замерзать.