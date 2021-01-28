«Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек»

Пользователи системы получают информацию в виде графиков, таблиц и диаграмм, что позволяет вести учет операций и контролировать полевые работы в реальном времени. Таким образом, комплексная система управляет производственными процессами на всех этапах и контролирует эффективность обработки полей. Этот инструмент уже зарекомендовал себя в период сбора урожая в 2020 году на полях агрохолдинга. Весь потенциал сервиса планируется апробировать с началом посевных работ весной 2021 года.