«Ростелеком» цифровизирует предприятия агрохолдинга «Агротек»

«Ростелеком» предоставил предприятиям группы компаний «Агротек» на Дальнем Востоке отраслевое интеграционное решение, которое поможет справиться с актуальными задачами агробизнеса.

Отраслевое решение «Ростелекома» для агропромышленных предприятий сформировано по принципу конструктора и включает в себя базовые сервисы цифровизации предприятия и уникальные продуктовые решения агроотрасли. В частности, в него входят сервисы организации цифровой инфраструктуры предприятия, услуги интеллектуального видеонаблюдения и телеметрического зрения, биометрическая система контроля управления доступом, комплексная система управления агробизнесом. Необходимый набор сервисов определяет сам заказчик, исходя из текущих потребностей и задач бизнеса. Фото: Ростелеком Приоритетным направлением первого этапа цифровизации бизнеса для предприятий «Агротек», расположенных на Камчатке и в Приморье, стало внедрение сервиса видеонаблюдения для контроля производственных процессов и безопасного доступа на территорию, а для предприятия в приморском селе Черниговка — комплексной системы управления агробизнесом для организации и контроля за полевыми работами. Все сервисы предоставляются на основе цифровой инфраструктуры холдинга «Агротек», ранее созданной компанией «Ростелеком». На предприятиях холдинга на Камчатке и в Приморье подключено более 300 камер видеонаблюдения: монтаж и настройку специалисты «Ростелекома» производили преимущественно в ночное время, чтобы не прерывать производственный процесс. Фото: Ростелеком Больше всего камер подключено на предприятии на 19-м километре Елизовского района — 190. На свиноферме «Экоферма Сокоч» производство находится под контролем 35 видеокамер, на свинокомплексе «Лесной» — 36. Безопасность территории «Черниговского Агрохолдинга» в Приморском крае обеспечивается с помощью 46 камер. Фото: Ростелеком Видеокамеры с широким углом обзора работают круглосуточно. Видеозаписи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома». Контролировать бизнес можно в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Клиентам также доступен архив видеозаписей. Услуга «Видеонаблюдение» дополнена базовыми функциями видеоаналитики: заказчику незамедлительно приходит уведомление, когда внутри охраняемого периметра зафиксировано движение или пересечение заданной линии, перекрывается изображение, обрывается трансляция. Фото: Ростелеком Внедренная «Ростелекомом» в Приморье комплексная система управления агробизнесом обеспечивает сбор и обработку данных, а также дает целостную картину производства. Она организует учет урожая, способна спрогнозировать потери и тем самым обеспечить рост урожайности на заданной территории. Пользователи системы получают информацию в виде графиков, таблиц и диаграмм, что позволяет вести учет операций и контролировать полевые работы в реальном времени. Таким образом, комплексная система управляет производственными процессами на всех этапах и контролирует эффективность обработки полей. Этот инструмент уже зарекомендовал себя в период сбора урожая в 2020 году на полях агрохолдинга. Весь потенциал сервиса планируется апробировать с началом посевных работ весной 2021 года. Фото: Ростелеком На втором этапе запланировано внедрение на животноводческих предприятиях холдинга «Агротек» уникальной системы телеметрического зрения в свиноводстве. Система позволит реализовать индивидуальный мониторинг здоровья и привеса животных, за счет сокращения точек контакта животных с человеком усилить биобезопасность на предприятии, спрогнозировать объем продукции и организовать оптимальный отбор животных для отгрузки. По итогам внедрения планируется повысить финансовую эффективность производства за счет увеличения выработки и сокращения цикла производства. «“Ростелеком” становится отраслевым партнером и интегратором для агробизнеса. Цифровизация сельскохозяйственной отрасли основана на внедрении взаимосвязанных технологичных решений на всех этапах производства. В итоге это приведет к автоматизации многих процессов в отрасли, сокращению капитальных расходов и в целом сделает производство более эффективным, — отметил вице-президент по работе с корпоративными и государственными заказчиками ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков. — Интеграционное решение “Ростелекома” позволяет гибко выбирать необходимые услуги из предлагаемого набора, что поможет сельхозпроизводителям повысить рентабельность бизнеса и извлечь максимальную прибыль». «Сотрудничество с компанией “Ростелеком” позволяет холдингу “Агротек” уверенно двигаться в мире цифровых технологий и получать отраслевые решения для востребованных подотраслей агропропромышленного производства: свиноводства, растениеводства, в частности зерновых культур. Внедрение цифровых технологий дает реальную экономию бюджета и способствует повышению эффективности бизнеса в отдельных прикладных направлениях», — отметил председатель совета директоров группы компаний «Агротек» Владимир Рубахин. Фото: Ростелеком Агропромышленный комплекс — одно из приоритетных направлений, для решения задач в котором «Ростелеком» обладает всеми необходимыми компетенциями: отраслевая экспертиза, широкая сеть дата-центров, телекоммуникации, опыт предоставления государственных услуг, реализации интеграционных и инфраструктурных проектов, а также масштабируемые инновационные решения в области сельского хозяйства. Главной задачей для «Ростелекома» в реализации данного проекта является внедрение мультисервисного решения, которое поможет заказчику получить максимальный экономический эффект в кратчайшие сроки, несмотря на присущие сельскохозяйственной отрасли риски. Фото: Ростелеком * * * Группа компаний «Агротек» — лидер пищевой агропромышленности на территории Камчатского края, основанная в 1995 году. Компания представлена следующими направлениями деятельности: пищевое производство, животноводство, сельское хозяйство, сеть фирменных магазинов, а также выгодный франчайзинг для бизнес-партнеров компании. Продуктовый ряд группы компаний «Агротек» насчитывает более 700 наименований, многие из которых получают высокие награды на международных, всероссийских и краевых выставках. «Агротек» — это масштабные проекты в области животноводства: племенной репродуктор экоферма «Сокоч» и новый свинокомплекс «Лесной» на 36 тысяч голов в год; собственные поля в Приморском крае, год от года растущие урожаи ценных культур и производство кормов. «Агротек» — передовая, динамично развивающаяся компания, которая стремится предугадать желания потребителей, обогащая рынок новыми, зачастую уникальными продуктами и услугами. * * * ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

