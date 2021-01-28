Руководителям предприятий Владивостока рекомендовано сократить рабочий день

Руководителям предприятий Владивостока рекомендовано сократить рабочий день

Сегодня, 14:29ОбществоPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Родителям учащихся также рекомендовано не вести детей в школу
Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить 28 января рабочий день. Это связано с ухудшением погодных условий в краевом центре.

Кроме того, родителям учащихся также рекомендовано не вести детей в школу в связи с непогодой, сообщается на сайте администрации города.

«Школы и детские сады Владивостока работают в обычном режиме. Занятия будут организованы для любого количества детей. Однако просьба к родителям — по возможности оставить детей дома. Отсутствие ребенка на уроках в этот день не будет считаться прогулом. То же самое касается и завтрашнего дня. Нас ожидает серьезная непогода, а безопасность наших детей — превыше всего. Городским службам, в свою очередь, предстоит оперативно устранять последствия снегопада, обеспечить бесперебойную работу транспорта», — отметил глава города.

По прогнозам синоптиков, снег во Владивостоке будет продолжаться до утра пятницы, 29 января. Общее количество осадков может составить от 10 до 18 мм, высота снежного покрова — 20-25 см. При этом непогода будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 38 метров в секунду. В связи с непогодой в городе введен режим повышенной готовности.

«Снег будет сильный. Муниципальная служба „Содержание городских территорий“ будет работать круглосуточно, чтобы расчистить дороги и пешеходные зоны. Просим горожан с пониманием относиться к непогоде и не создавать помех в работе снегоуборочной техники: пропускать спецтранспорт, не парковать свои машины вдоль основных дорог, а тем, у кого нет острой необходимости, вообще не выезжать на дороги города сегодня и завтра на личном автотранспорте», — сказали в городском управлении дорог и благоустройств.

Техника будет работать во всех районах. Город поделили на 24 участка, за каждым из которых закрепили звенья спецтехники. К ликвидации последствий снегопада будут привлечены все силы дорожной службы. В работах задействуют 157 спецмашин и малой коммунальной техники, на уборку пешеходных зон выйдут 165 дорожных рабочих.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства гражданам следует сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону 2222-333.

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