Руководителям предприятий Владивостока рекомендовано сократить рабочий день

«Снег будет сильный. Муниципальная служба „Содержание городских территорий“ будет работать круглосуточно, чтобы расчистить дороги и пешеходные зоны. Просим горожан с пониманием относиться к непогоде и не создавать помех в работе снегоуборочной техники: пропускать спецтранспорт, не парковать свои машины вдоль основных дорог, а тем, у кого нет острой необходимости, вообще не выезжать на дороги города сегодня и завтра на личном автотранспорте», — сказали в городском управлении дорог и благоустройств.