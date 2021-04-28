«Альянс.HELP»: Ситуация с обманутыми дольщиками в Приморье лучше, чем в среднем по стране

Ситуация с обманутыми дольщиками и долгостроями в Приморье постепенно разрешается, в то время как общероссийская статистика не внушает оптимизма, сообщает «Альянс.HELP».

В материале сказано, что раньше в Приморье количество долгостроев постоянно росло, однако в последние годы наблюдается обратная тенденция. Перелом случился в 2019 году, в тот момент, когда в крае был создан Фонд поддержки обманутых дольщиков — с тех пор в регионе достроили и ввели в эксплуатацию 15 многоквартирных домов. «В Приморье с этой проблемой очень активно работает губернатор Олег Кожемяко. Все вопросы идут через Фонд поддержки обманутых дольщиков. Я полтора года входил в правление этого Фонда и знаю, что работа действительно постоянно идет, объекты достраиваются и их количество только уменьшается. Но это относится только к нашему региону», — сообщил председатель совета саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко. По данным Счётной палаты, в 2020 году в других регионах России сложилась иная ситуация — заметных сдвигов в решении проблем обманутых дольщиков не произошло. Более того, число долгостроев в регионах постепенно растет. С февраля 2020 года прирост составил 122 объекта, или около миллиона жилых «квадратов». Аутсайдерами по количеству долгостроев стали Московская, Ленинградская, Нижегородская области и Краснодарский край.

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