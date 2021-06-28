Новый маршрут для иностранных туристов открыли во Владивостоке

Единый туристический маршрут объединил знаковые места Владивостока, связанные общей историей России и Южной Кореи. До полного открытия границ и возобновления международного туризма информацию для иностранных гостей будут регулярно дополнять и актуализировать.

«В 2019 году туристический поток из Республики Корея показал самый большой прирост — он составил 27%. Это демонстрирует высокий интерес южнокорейских граждан к Владивостоку. И несмотря на колоссальный спад всего туристического рынка в этом году, исследования, проведенные в Корее, показывают, что интерес к России и к отдыху во Владивостоке со стороны корейских граждан не падает. Именно поэтому мы продолжаем подготовку к началу туристического сезона. И работа над актуализацией туристических маршрутов для гостей из Республики Корея — важное направление этой работы», — рассказал глава агентства по туризму Приморского края Владимир Щур. Одно из самых популярных во Владивостоке мест посещения корейскими туристами — памятник на улице Хабаровской. Здесь в начале 20-го века размещалось корейское поселение, известное как Корейская слободка. Кроме того, в приморской столице есть и другие места, которые будут интересны для граждан Республики Корея. Большинство из них уже включены в единую туристическую карту. В 2021 году принято решение дополнить и актуализировать эту информацию. «Генеральное консульство Республики Корея выразило заинтересованность в том, чтобы помочь нам в модернизации карты. В маршрут добавлены новые объекты, интересные с познавательной точки зрения, связанные с историей пребывания корейцев во Владивостоке и развитием дружбы русского и корейского народов. Основной акцент сделаем на достопримечательности, которые будут интересны молодым корейцам», — рассказала директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич. Специалисты отметили, что в прошлом году исполнилось 30 лет с момента установления российско-корейских дипломатических отношений. Из-за карантина не удалось провести торжественные мероприятия, но несмотря на это обе стороны продолжают работать над совершенствованием информационного поля для туристов, которые планируют в будущем посетить Владивосток. Карта с новым маршрутом будет распространяться среди туристов бесплатно. Её можно получить на стойках Туристско-информационного центра в аэропорту, на Морском вокзале и центральной площади Владивостока. Стоит отметить, что работу по обновлению информационных карт для южнокорейских туристов проводят вместе Туристско-информационный центр Приморского края и Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке. В ТИЦ Приморья рассказали, что Корея и Владивосток имеют давнюю историческую связь. Например, официальное переселение жителей Корейского полуострова на территорию Приморского края началось в 1864 году, а в 1900 году во Владивостоке уже была открыта первая в мире кафедра корейской словесности. В этой связи, многие места в приморской столице имеют особое историческое значение для этнических корейцев.

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