Фестиваль «В_город» вернётся во Владивосток на майские праздники

Фестиваль «В_город» вернётся во Владивосток на майские праздники
Фестиваль «В_город» вернётся во Владивосток на майские праздники
Сегодня, 11:08ОбществоФото: vlc.ru
Фестиваль «В_город» состоится во Владивостоке в период с 3 по 8 мая. В этом году он пройдёт на территории от улицы Пограничной до набережной Спортивной гавани, сообщили в администрации приморской столицы.

Организатором фестиваля выступает Дирекция общественных пространств Владивостока в партнёрстве с командой CREATIVESPOT.

«Во Владивостоке с каждым годом становится все больше уютных скверов, парков и набережных. И люди привыкают, что им есть, где погулять с семьей или встретиться с друзьями. Я считаю, что пришло время следующего этапа. Нужно наполнять эти пространства событиями. И житель Владивостока должен знать, что в одном сквере он может утром заняться спортом, в другом почитать книги и послушать интересную лекцию, а в третьем по вечерам играет живая музыка. Фестиваль „В_город“ является демонстрацией этой концепции», — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.

ПО словам мэра, во Владивостоке не просто создают и развивают общественные пространства, но и «вдыхают в них новую жизнь».

«По инициативе главы города в 2020 году появился фестиваль „В_город“, который включал в себя серию мероприятий в центральной части Владивостока и стал одним из интереснейших событий в жизни города. Наступил 2021 год, у Дирекции общественных пространств появилось современное оборудование. Мы решили продолжить эту историю и провести фестиваль на набережной Спортивной гавани, где с 1 по 9 мая будет размещена сцена. Это будет новый формат, новый звук, новый свет. Призываем горожан посетить это мероприятие и в качестве зрителей, и в качестве участников события», — рассказал глава Дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Программа фестиваля «В_город»:

— Выступления главных творческих коллективов края на большой сцене;

— Спортивные соревнования и бесплатные фитнес-активности;

— Выставка автомобилей Stance show car;

— Соревнования мобильного киберспорта в дисциплинах MOBA (MLBB) и Королевская битва (CoD);

— Интеллектуальные игры для команд и открытые игры по вселенной Dungeons & Dragons;

— Pixel Slam — импровизационные выступления артистов digital-art, проецирующих визуальные эффекты на большой экран;

— Кинопоказы;

— «Открытый микрофон» — выступления новых творческих коллективов и артистов, прошедших конкурсный отбор;

— Маркет и фудкорт.

Официальное открытие фестиваля пройдёт 3 мая в 18:00.

Следить за новостями и событиями можно в официальных инстаграм-аккаунтах: @adm_vlc и @vl_parki.

Стоит отметить, что «В_город» — это серия фестивалей и мероприятий на улицах Владивостока, вовлекающая горожан в активные события.

В 2021 году организаторы поставили задачу не только развлечь жителей, но и дать возможность талантливым гражданам продемонстрировать свои умения и собственную продукцию.

Сюжеты:
Приморский край
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