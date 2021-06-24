Опрос: Жители Приморья назвали дороги, которым необходим ремонт

Жители Приморья назвали участки дорог краевого и муниципального значения для включения в план ремонта на 2022–2024 годы. В опросе приняли участие более пяти тысяч человек.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края сообщили, что опрос проводился в течение трех недель. Приморцам предложили выбрать участки дорог регионального значения и дорог Владивостокской агломерации, которые не соответствуют нормативам и требуют ремонта в первую очередь. «В опросе приняли участие 5437 человек. Это говорит о высокой социальной значимости данного направления работы, а также об интересе граждан в решении вопросов дорожной инфраструктуры, городской среды. Безусловно, полученная от жителей региона обратная связь будет использована при формировании планов ремонта дорог на предстоящий период. И мы продолжим вовлекать население в реализацию нацпроекта „БКД“», — рассказали специалисты краевого минтранса. Среди предложенных участков краевых дорог большинство голосов набрали: Хабаровск–Владивосток–станция Угольная, подъезды к бухте Лазурная и к селу Раздольное от автодороги Хабаровск–Владивосток, Хабаровск–Владивосток–Вольно-Надеждинское, Хабаровск–Владивосток–Тавричанка, Владивосток–Артем, Михайловка–Турий Рог, Артем–Находка–Порт Восточный, Раздольное–Хасан, Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово, Лазо–Заповедный и другие. «Всего в приоритизации объектов регионального значения приняли участие 2648 приморцев. Респонденты смогли также не только выбрать из предложенного списка, но и назвать участки, которые, по их мнению, необходимо включить в план ремонта. Эти данные профильное ведомство проанализирует в ближайшее время и учтет при формировании плана работ», — отметили эксперты. Вместе с тем, жители четырех муниципалитетов, которые входят в состав Владивостокской агломерации, выбрали для ремонта дороги местного значения. Большинство голосов Владивостокцы отдали за ремонт улиц Калинина, Нейбута и Карбышева в 2022 году, в 2023 году — Невельского, Чапаева, Невская, в 2024 году — Иртышская, Фадеева и Баляева. В Артёме большинство проголосовало за улицы Александровская, Чапаева, Уссурийская, Симферопольская, Герцена, переулок Ремзаводской. В Шкотово выбор жителей пал на улицы Краснофлотскую и Красноармейскую, в Смоляниново выбрали объездную дорогу, в Романовке — улицы Рудакова и Ленинскую, в Новонежино — улицы Ключевую и Вокзальную, с реконструкцией железнодорожной станции. Кроме того, жители Шкотовского района указали, что в первую очередь необходимо отремонтировать участки дорог Подъяпольское–станция Стрелковая–Фокино, Новая Москва–Центральное–Новороссия. В Надеждинском районе больше всего голосов набрали улица Рихарда Дрегиса в селе Вольно-Надеждинское, улицы Ленина и Молодежная в поселке Новый, улица Круговая в селе Прохладное, улица Весенняя в поселке Тавричанка. Стоит отметить, что ремонт дорог в Приморье проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020–2027 годы.

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