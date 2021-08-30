В Приморье открылась интернет-ярмарка

В Приморье открылась интернет-ярмарка
В Приморье открылась интернет-ярмарка
Сегодня, 17:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
«Все свое, все свежее и натуральное» теперь можно приобрести напрямую у приморского фермера даже не выходя из дома. Продукция приморских производителей мяса, молока, птицы, овощей и фруктов доступна для покупки на «электронной ярмарке» farmer112.ru

Приморцам уже доступна продукция более полутора тысяч местных фермеров и дачников из 466 населенных пунктов края. Товар продается напрямую от производителя.

Благодаря платформе можно узнать кто, где, что именно и в каком количестве продает. Договориться о покупке или доставке.

«В выходной день можно выехать в район отдохнуть и закупиться свежей фермерской продукцией. Например, в Ханкайском округе реализуют экологически чистое мясо уток, гусей», — сообщил глава минсельхоза Приморья Андрей Бронц.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что «электронная ярмарка» — это отличный способ для сельхозпроизводителя продать излишки продукции, а для населения — хороший шанс приобрести их по привлекательной цене.

Глава региона видит большой потенциал в подобном проекте. Он уверен, что уже сейчас можно начинать принимать заявки на фермерскую продукцию на следующий год. А еще было бы хорошо расширить ассортимент консервированной продукцией.

Те фермеры, что захотят продать свою продукцию на электронной площадке, должны зарегистрироваться на профильном сайте или воспользоваться мобильным приложением «Ярмарка». Также можно сообщить об излишках товаров в муниципальную библиотеку.

Сюжеты:
Приморье
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