К Владивостоку пристроят Спутник

Таким образом, дальневосточная столица, насчитывающая порядка 600 тыс. жителей, Артем (около 100 тыс. жителей) и возведенный рядом город, куда планируется привлечь еще около 300 тыс. человек, образуют агломерацию с миллионным населением.

Это будет первый город-миллионник на Дальнем Востоке. Об этом в интервью порталу «РБК» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. — Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник, — отметил министр. — Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно. Минвостокразвития сейчас также концентрируется на работе с регионами по выявлению самых перспективных мест в крупных городах, на подготовке перспективных площадок с подведением инфраструктуры и на адаптации стандартов Минстроя под дальневосточные условия. — Зачастую девелоперы, реализовывавшие проекты точечной застройки, ставили во главу угла краткосрочную прибыльность, а не качество жизни. Люди на безрыбье вынуждены были покупать дорогое жилье, которое не в полной мере соответствует современным представлениям о том, каким должен быть качественный квартал, — говорит Алексей Чекунков. По его словам, Владивосток застроен «свечками на сопках» — 20-этажными зданиями, которые при очень высокой ветровой нагрузке раскачиваются, как мачты на каравеллах. — Объективно это не очень комфортно и портит облик нашей тихоокеанской жемчужины. На Дальнем Востоке есть земля, не надо там строить небоскребы, — добавил он. Эту проблему должен решить проект «Дальневосточный квартал». — Будем стимулировать создание массовых кварталов жилой застройки (от 50 тыс. кв. м) в соответствии с единым архитектурным стилем, этажностью не более семи—девяти этажей, благоустроенными территориями, стандартами по парковым зонам, детским площадкам и парковочным местам, — рассказал Чекунков. На эти проекты будут распространяться режим территории опережающего развития, который даст налоговые льготы для застройщиков. Сейчас у Минвостокразвития в работе восемь таких площадок, оценочный объем недвижимости, который на них может быть создан, — более 2 млн кв. м, частные инвестиции — под 200 млрд руб., отметил министр. Отметим, что Владивостокская агломерация, известная еще и как проект «Большой Владивосток», существует уже почти семь лет. В нее вошли Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский и Шкотовский муниципальные районы. В октябре 2014 года соглашение о слиянии с главами четырех муниципалитетов подписал тогдашний губернатор края Владимир Миклушевский. В пресс-службе администрации приморской столицы отметили, что агломерация существует не только на бумаге, но и де-факто. Например, международный аэропорт Владивостока находится в Артеме. В Надеждинском районе строятся жилые кварталы, владивостокцы покупают там квартиры, а на работу ездят во Владивосток, Артем. Немало жителей краевого центра ездят на работу на предприятия, построенные в ТОР «Надеждинская». В пресс-службе подчеркнули, что более активное развитие проекта «Большой Владивосток» станет позитивным фактором для всего региона.

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