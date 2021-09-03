Команда «Динамо-Владивосток» вырвала победу в первой игре на домашней арене

Команда «Динамо-Владивосток» вырвала победу в первой игре на домашней арене

Команда «Динамо-Владивосток» вырвала победу в первой игре на домашней арене

Сегодня, 11:02
Спорт
Фото: пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток»
Футбольный клуб «Динамо-Владивосток» завершил первую в своей истории игру на домашней арене победой над саратовским «Соколом» со счётом 3:2. Впереди у команды ещё одна схватка с соперниками из европейской части России.

Первый гол матча забил динамовец Руслан Гордиенко, что дало команде из Владивостока закончить тайм со счётом 1:0. Следующий тайм оказался неудачным для команды - саратовцы сначала сравняли счёт, а потом вышли вперёд.

Впрочем, отступать владивостокцы не собирались. Под гул поддержки болельщиков они перешли в наступление - сначала Дмитрий Котов довёл счёт до 2:2, а затем Булат Садыков забил в ворота гостей ещё один мяч.

Игроки «Сокола» попытались сравнять счёт и вернуть лидерство, но команда из Владивостока стойко держала оборону до конца матча. Победа со счётом 3:2 ознаменовала собой триумфальное возвращение большого футбола в город.

Победители поблагодарили фанатов, встретивших такую победу аплодисментами. Среди болельщиков в этот вечер были и воспитанники местной академии.

«Поддерживали наших футболистов всю игру, даже когда они проигрывали, а потом они забили и выиграли! Очень круто!», - поделился воспитанник открывшейся 2 сентября Академии «Динамо» имени Льва Яшина.

На трибунах также были председатель регионального совета «Динамо» генерал-майор МВД Олег Стефанков и президент ГК «Аква-Ресурсы», член регионального совета «Динамо», глава ФК «Динамо-Владивосток» Руслан Кондратов вместе с главами УМВД и ветеранами футбола Приморского края, сотрудниками банка ВТБ.

Болельщик Иван Федяев рассказал, что поклонники футбола соскучились по матчам такого уровня, которых в городе не было около двух лет. Прошедший матч оправдал ожидания - команда подарила своим фанатам захватывающий матч, результат которого нельзя было предсказать до самого конца.

В команде «Динамо-Владивосток» состоят десять игроков из Приморья, шестеро регулярно выходят на поле в стартовом составе. Партнёр клуба, «Терминал Астафьева», делает ставку на подготовку местных игроков.

Впереди у «Динамо-Владивосток» ещё одна игра на домашней арене. В воскресенье, 5 сентября, команда встретится с пензенским «Динамо». Матч начнётся в 15:00, футболисты ждут своих фанатов на трибунах.

Фото:пресс-служба ФК «Динамо-Владивосток»

Сюжеты:
Приморский край
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