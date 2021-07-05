«Динамо-Владивосток» набирает в команду спортсменов из Приморья

Молодые, сильные и перспективные футболисты подписали контракт с ФК «Динамо-Владивосток». В данный момент идет формирование команды, которая выступил на первенстве России по футболу во втором дивизионе.

По словам генерального директора клуба Евгения Алхимова, костяк команды составят игроки из Приморского края. «Динамо-Владивосток» должно стать драйвером развития футбола в Приморском крае, поэтому мы принципиально ориентируемся на местных воспитанников. В настоящий момент подписали контракты с одиннадцатью приморскими футболистами, которые уже соответствуют уровню ФНЛ. Глядя в паспорта, видно географию — от Лучегорска до Большого Камня. А для того, чтобы команда была конкурентоспособной и радовала наших болельщиков победами, состав усилим опытными игроками», — добавил Евгений Алхимов. Сейчас контракты с «Динамо-Владивосток» заключили 11 футболистов: Максим Насадюк, Дмитрий Калугин, Артур Тихомиров, Кирилл Бородин, Никита Белунов, Александр Васильев, Дмитрий Чеповский, Сетрак Акопян, Руслан Гордиенко, Сергей Смородский и Игнат Графов. Как рассказал главный тренер команды Сергей Бойко, двое игроков сумели пробиться в состав через просмотр, организованный тренерским штабом для всех приморских футболистов. «Игнат Графов вообще вытащил счастливый билет — недавно перебрался во Владивосток из Покровки, выступал на чемпионате города. На просмотре забил мяч, мы решили взять его на предсезонный сбор, во время которого он показал, что готов к игре на серьезном уровне, с ним заключен контракт. Такая же история с Никитой Белуновым. Мы с радостью даем им шанс проявить себя дальше», — рассказал Сергей Бойко. Отметим, что ставка на развитие собственных игроков — является приоритетом партнера команды, «Терминала Астафьева». И уже показала результат в футбольном клубе «Океан», состав которого состоит из местных игроков. А находкинская команда уверенно идет в лидерах группы «Юг» чемпионата Приморского края.

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