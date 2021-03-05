В Федерации легкой атлетики задумались о строительстве в Приморье арены международного уровня

В Федерации легкой атлетики задумались о строительстве в Приморье арены международного уровня

Сегодня, 09:42СпортФото: Медиахолдинг1MiВ регионе остро стоит вопрос наличия крытых легкоатлетических арен
3 марта в офисе Всероссийской федерации легкой атлетики прошла рабочая встреча руководства федерации с председателем Федерации легкой атлетики Приморского края Константином Богданенко.

На встрече присутствовали исполнительный директор федерации Борис Гришин, генеральный секретарь ВФЛА Александр Черкашин, международный эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая и главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, сообщили в пресс-службе федерации.

Константин Богданенко, возглавляющий Приморскую федерацию с апреля 2020 года, отметил: «Я увидел в руководстве федерации желание работать и возвращать российскую легкую атлетику в нормальное состояние. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы наш вклад в эту работу был заметным и достойным».

Стороны обсудили одну из главных проблем Приморского края и всего Дальнего Востока — недостаток инфраструктуры для занятий легкой атлетикой. С учетом дальневосточного климата в регионе остро стоит вопрос наличия крытых легкоатлетических арен для возможности заниматься спортом круглый год и добиваться результатов.

«Главный вопрос для Приморской федерации, который мне потребуется в ближайшем будущем решить, — это строительство манежа, который подходил бы и для тренировочного процесса, и для проведения соревнований самого высокого уровня. Мы обсудили этот вопрос, стало понятно, куда двигаться дальше, с кого брать пример, с кем разговаривать для достижения этого результата. Реконструкция системы, при которой подготовка спортсменов идет от школы до профессионального уровня, является для нас основным пунктом внимания», — добавил председатель Федерации легкой атлетики Приморского края

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