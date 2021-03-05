В Федерации легкой атлетики задумались о строительстве в Приморье арены международного уровня

«Главный вопрос для Приморской федерации, который мне потребуется в ближайшем будущем решить, — это строительство манежа, который подходил бы и для тренировочного процесса, и для проведения соревнований самого высокого уровня. Мы обсудили этот вопрос, стало понятно, куда двигаться дальше, с кого брать пример, с кем разговаривать для достижения этого результата. Реконструкция системы, при которой подготовка спортсменов идет от школы до профессионального уровня, является для нас основным пунктом внимания», — добавил председатель Федерации легкой атлетики Приморского края