Приморцам вернут деньги за занятия фитнесом

Этот вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. При этом он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами, установленными НК РФ. «Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей в возрасте до 18 лет.