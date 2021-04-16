В России спортивных тренеров наделят статусом педагога

В России спортивных тренеров наделят статусом педагога
Сегодня, 13:13СпортФото: Медиахолдинг1MiТеперь тренеры, обучающие детей в спортшколах, официально - педагоги
Закон, по которому тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями, принят депутатами Госдумы в третьем, окончательном чтении.

Закон разработан в целях обеспечения взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, предусматривающих освоение этапов спортивной подготовки, сообщается на сайте Госдумы.

«Принятие законопроекта обеспечит перевод организаций, осуществляющих спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в образовательные организации, а участников спортивной подготовки, соответственно, в обучающихся и педагогических работников», — говорится в пояснительной записке.

Документом вводится понятие «тренер-преподаватель» — это физлицо, которое «имеет соответствующее среднее профессиональное образование или высшее образование, организует учебно-тренировочный процесс, включая проведение со спортсменами, обучающимися учебно-тренировочных мероприятий, а также руководит их состязательной деятельностью для достижения спортивных результатов».

Теперь тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Сюжеты:
Приморье
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