Более 250 спортсменов Приморья примут участие в V летней Спартакиаде молодёжи России

Крупнейшее соревнование для всех юных легкоатлетов Приморья — V летняя Спартакиада молодежи России по легкой атлетике — состоится 24 апреля во Владивостоке. Соревнования будут проходить в течение двух дней, сообщили в приморской Федерации лёгкой атлетики.

Одновременно со Спартакиадой состоится Первенство Приморского края по легкой атлетике. Таким образом, на стадионе СК «Динамо» соберется более 250 спортсменов — школьники поборются за звание лучших на первенстве, а юноши и девушки до 20 лет — на Спартакиаде молодежи. Организатором мероприятий является Федерация легкой атлетики Приморского края совместно с Министерством физической культуры и спорта Приморского края. Спортсмены будут выступать в нескольких дисциплинах: бег на 100 метров, бег на 100 метров с барьерами, бег на 200 метров, бег на 400 метров, бег на 400 метров с барьерами, бег на 800 м, бег на 1500 метров, бег с препятствиями на 2 и 3 километра, прыжки в длину, в высоту, тройной прыжок, толкание ядра, эстафета 4×100 метров, эстафета 100+200+300+400 метров. В рамках состязаний будут оцениваться личные и командные достижения спортсменов. На соревнования приедут спортсмены из всех уголков Приморского края: из Лесозаводска, Ольги, Большого Камня, Фокино, Находки, Артёма, Владивостока и других муниципалитетов. «Спартакиада — одно из немногих состязаний, в котором принимают участие студенты вузов и ссузов Приморья. Для них это возможность не только показать себя, но и посоревноваться на уровне учебных заведений. Именно студенческий спорт дает возможность новичку вырасти до спортсмена международного уровня. Федерация легкой атлетики Приморского края работает над развитием студенческого спорта, и для наших легкоатлетов Спартакиада — прекрасный шанс показать себя и выйти на новый уровень», — рассказала исполнительный директор Федерации легкой атлетики Приморского края Полина Купчик. Стоит отметить, что V летняя Спартакиада молодежи России является отборочным соревнованием на региональный этап, который будет проходить в Хабаровске 14–15 мая. Всероссийский этап состоится в Казани 30 июля. Фото: Федерация Приморского края по лёгкой атлетике

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