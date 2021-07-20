«Вылетаем в Токио»: финальная тренировка олимпийской сборной прошла во Владивостоке

Российская сборная по водному поло среди женщин провела финальную тренировку во Владивостоке перед отправкой на Олимпийские игры в Токио. В Приморье спортсмены прошли акклиматизацию и подготовились к соревнованиям в похожих условиях.

Для того, чтобы обеспечить наилучшую подготовку спортсменов, во Владивостоке специально оборудовали спорткомплекс «Олимпиец». «Мы максимально обеспечили пожелания спортсменов для тренировок. Сами они оценивают их на отлично, на воде им комфортно. Мы установили необходимое оборудование, подготовили сауны, создали условия для посттренировочного восстановления. После успеха в Рио, я надеюсь, наши спортсмены повторят успех в Японии и в дальнейшем будут готовиться для чемпионатов мира у нас в „Олимпийце“. Здесь подходящие условия для акклиматизации и подготовки», — рассказал директор центра спортивной подготовки Приморского края Денис Русин. Денис Русин Фото: ИК "Золотой Рог" Несмотря на перемену часового пояса и акклиматизацию, команда не сбавляет темпы подготовки: в 6 утра у спортсменов подъём, в 6:30 завтрак, с 9 до 10 тренировка на воде, следом индивидуальные тренировки, с 15 до 16 часов — тренажёрный зал и с 16 до 18 опять водная тренировка. Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов отметил, что подготовка к Олимпиаде идёт в графике и по плану — команда настроена на победу. «Хотим поблагодарить Владивосток за то, что нас приняли здесь. Великолепные условия для нас созданы. Временной пояс большой, адаптация проходит непросто, мы уже три дня находимся здесь, но, в принципе, очень рады, что приехали, думаю это правильное решение. Заключительная часть подготовительного этапа здесь проведена полностью, состав команды уже определён — всё нормально, всё идёт по штатному расписанию. Команда настроена очень хорошо. Олимпийские игры проводятся раз в пять лет, девочки готовы, и я надеюсь, что нам удастся достичь тех задач и целей, которые мы поставили перед собой», — сказал он. Андрей Белофастов Фото: ИК "Золотой Рог" По словам тренера, у команды есть свои секреты, которые помогут им в предстоящих играх. В Токио у спортсменов будет три подготовительных дня — они сыграют несколько тренировочных матчей, а основная игра у ждёт олимпийцев уже 3 августа — в этот день состоится четверть финал соревнований. В группе россиян ожидает четыре игры с сильными соперниками — Китай, Венгрия, Америка и Япония, после чего команда сможет участвовать в четверть финале соревнований. Из 10 команд, которые участвуют, американцы являются фаворитами на протяжении последних 8 лет. Команда Японии очень опытная и команды Испании, Австралии и Голландии. «У нас очень хорошая команда. К сожалению, пандемия пошла нам не на пользу, мы некоторых игроков потеряли. Но у нас есть молодые игроки и есть опытные и этот сплав должен принести результат», — сказал Андрей Белофастов. Тренер отметил, что команда настроена на результат. Предстоящие Олимпийские игры в Токио пройдут без зрителей, что непривычно для команды и тренерского штаба, но «терпимо», так как важно провести соревнования и при этом не допустить распространения коронавируса. Российская женская сборная по водному поло прибудет в Японию уже 20 июля. Фото: ИК "Золотой Рог"

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