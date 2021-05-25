По словам куратора проекта «Бегу про Приморью» Анастасии Молодых, такой онлайн марафон отличается от привычных тем, что не имеет конкретной точки старта и финиша, только дистанции на выбор — 1, 3, 5 или 10 километров. Все участники проекта самостоятельно группируются к забегу, пробежать дистанцию можно с семьей, рабочим коллективом или в одиночку. Единственным условием будет измерение преодолённой дистанции на смартфоне и загрузка результатов в личный кабинет участника, за что каждый бегун вне зависимости от проделанных километров получит по 400 баллов и медаль. Баллы за забег и прохождение онлайн курса будут суммироваться, а затем участники смогут обменять их на спортивный мерч.