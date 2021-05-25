В Приморье продолжается регистрация участников масштабного проекта «Бегу по Приморью», выигравшего президентский грант в размере более миллиона рублей. Его центральным мероприятием станет беговой марафон, который 25–27 июня пройдёт в разных городах и посёлках края.
Как рассказали авторы проекта, идея объединить приморцев марафоном родилась из очевидно растущей потребности в спортивных активностях у жителей края. По наблюдениям членов бегового клуба RunDnsRun, количество участников Владивостокского международного марафона за последние четыре года увеличилось вдвое. Однако большую часть бегунов составляют люди, занимающиеся спортом не постоянно, а время от времени. Приобщение их к системным занятиям спортом, активному образу жизни и правильному питанию стало целью для инициаторов проекта. Они рассчитывают привлечь к участию не менее двух тысяч человек.
Выигранный президентский грант был направлен на разработку двух блоков, первый — онлайн-курс с привлечением диетологов, фитнес-тренеров и специалистов по общефизической подготовке. С апреля по июнь 2021 слушатели курса узнают, как правильно бегать и питаться, чтобы не навредить здоровью, а заодно научатся оказывать первую медицинскую помощь — такой навык полезен каждому. Заключительным аккордом проекта станет беговой марафон, который будет освещаться онлайн. Бегуны смогут пробежать выбранную дистанцию в любой точке края.
По словам куратора проекта «Бегу про Приморью» Анастасии Молодых, такой онлайн марафон отличается от привычных тем, что не имеет конкретной точки старта и финиша, только дистанции на выбор — 1, 3, 5 или 10 километров. Все участники проекта самостоятельно группируются к забегу, пробежать дистанцию можно с семьей, рабочим коллективом или в одиночку. Единственным условием будет измерение преодолённой дистанции на смартфоне и загрузка результатов в личный кабинет участника, за что каждый бегун вне зависимости от проделанных километров получит по 400 баллов и медаль. Баллы за забег и прохождение онлайн курса будут суммироваться, а затем участники смогут обменять их на спортивный мерч.
Регистрация на забег пройдет до 27 июня включительно.
Алина ЛУЧИНА.