ЗОЖ — в привычку, а не в «понедельник»

ЗОЖ — в привычку, а не в «понедельник»
ЗОЖ — в привычку, а не в «понедельник»
Сегодня, 10:11СпортФото: vlc.ru
Проект «Бегу по Приморью» мотивирует жителей края к активному образу жизни

В Приморье продолжается регистрация участников масштабного проекта «Бегу по Приморью», выигравшего президентский грант в размере более миллиона рублей. Его центральным мероприятием станет беговой марафон, который 25–27 июня пройдёт в разных городах и посёлках края.

Как рассказали авторы проекта, идея объединить приморцев марафоном родилась из очевидно растущей потребности в спортивных активностях у жителей края. По наблюдениям членов бегового клуба RunDnsRun, количество участников Владивостокского международного марафона за последние четыре года увеличилось вдвое. Однако большую часть бегунов составляют люди, занимающиеся спортом не постоянно, а время от времени. Приобщение их к системным занятиям спортом, активному образу жизни и правильному питанию стало целью для инициаторов проекта. Они рассчитывают привлечь к участию не менее двух тысяч человек.

Выигранный президентский грант был направлен на разработку двух блоков, первый — онлайн-курс с привлечением диетологов, фитнес-тренеров и специалистов по общефизической подготовке. С апреля по июнь 2021 слушатели курса узнают, как правильно бегать и питаться, чтобы не навредить здоровью, а заодно научатся оказывать первую медицинскую помощь — такой навык полезен каждому. Заключительным аккордом проекта станет беговой марафон, который будет освещаться онлайн. Бегуны смогут пробежать выбранную дистанцию в любой точке края.

По словам куратора проекта «Бегу про Приморью» Анастасии Молодых, такой онлайн марафон отличается от привычных тем, что не имеет конкретной точки старта и финиша, только дистанции на выбор — 1, 3, 5 или 10 километров. Все участники проекта самостоятельно группируются к забегу, пробежать дистанцию можно с семьей, рабочим коллективом или в одиночку. Единственным условием будет измерение преодолённой дистанции на смартфоне и загрузка результатов в личный кабинет участника, за что каждый бегун вне зависимости от проделанных километров получит по 400 баллов и медаль. Баллы за забег и прохождение онлайн курса будут суммироваться, а затем участники смогут обменять их на спортивный мерч.

Регистрация на забег пройдет до 27 июня включительно.

Алина ЛУЧИНА.

Сюжеты:
Общая ответственностьПриморье
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