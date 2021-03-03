Безопасно и с учётом мнения граждан: строительство НЗМУ обсудили на совете с участием губернатора

Губернатор Олег Кожемяко, председатель совета, ещё раз публично высказался в поддержку строительства предприятия, отметив, что оно станет одним из дайверов развития Находки и прилегающих территорий.
Прошедшее заседание совета стало третьим, первые два прошли в августе и октябре. На встрече представители органов исполнительной власти, сотрудники НЗМУ и общественники обсудили перспективы проекта, сложности, связанные с его реализацией, и другие вопросы.
Как отметил в своём отчёте исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков, предприятие станет одним из самых безопасных и экологичных в стране.
«Мы учли все возможные и невозможные риски, ситуации, которые могут произойти. Рядом обустроена пожарная часть, готов проект санитарно-защитной зоны, которая составит тысячу метров», — уточнил Виктор Гребенюков.
Он обратил внимание на то, что при подготовке проекта предприятия специалисты учли больше возможных техногенных рисков, чем того требует законодательство. Например, вся вода, которая будет использоваться на заводе, будет проходить несколько этапов переработки. По словам Виктора Гребенюкова, влияние на окружающую среду будет минимальным.
Виктор Гребенюков уточнил, что все работы ведутся под строгим контролем профильных органов: Росприроднадзора, Ростехнадзора и других.
«Ни один из органов не даст разрешение на старт пусконаладочных работ, если мы не реализуем всё, что указано в проекте», — обратил внимание Гребенюков.
С учётом мнений граждан
Ознакомиться с проектом предприятия может любой житель Находки. Сто томов документации хранятся в библиотеке Находки, также всю необходимую информацию можно найти на сайте НЗМУ.
«Мы видим, что от той ситуации, которая была летом, когда были массовые митинги, мы постепенно уходим. Нужно эту работу продолжать. Делать так, чтобы острые моменты не оставались незамеченными. Чем больше открытости, тем увереннее мы будем себя чувствовать при реализации проекта», — сказал губернатор Олег Кожемяко.
С социальной ответственностью
При реализации проекта в НЗМУ не забыли и о поддержке населения. Руководство предприятия помогает спортивной команде, школе, объединению инвалидов и другим.
«С администрацией Находки уже проработали эскизный проект пляжа во Врангеле, сейчас обсуждаем инициативу с жителями. В этом году закончим сбор предложений, закончим проект и выполним работы по благоустройству. Работаем с футбольным клубом во Врангеле, который действует на общественных началах: закупили форму, инвентарь, в планах осветить футбольное поле. Было поручение работать с обществом инвалидов. Когда у нас появляется вакансия, смотрим, возможно ли устроить инвалида. Параллельно мы бесплатно развезли дрова инвалидам, проживающим на территории», — рассказал Виктор Гребенюков на заседании совета.
Также НЗМУ провел ремонт в одной из школ Находки, обеспечив школьников новейшим оборудованием для учёбы. Кроме того, действует проект «Эко-репетитор», в рамках которого дети обучаются основам экологии как науки.
Олег Кожемяко отметил, что запуск завода создаст перспективы для появления в Находке газопровода, станет толчком для строительства нового недорогого жилья, социальной инфраструктуры. Также НЗМУ позволит создать немало высокотехнологичных рабочих мест, станет одной из точек развития региона. Он напомнил, что региональные власти сейчас прикладывают немало усилий для развития и благоустройства Находки в целом: это строительство дорог, решение проблемы угольной пыли и так далее.
Участники встречи пришли к выводу, что работа по возведению предприятия ведётся с соблюдением всех требований законодательства, также учитываются замечания общественников и простых горожан. Кроме того, запуск завода станет мощным толчком к развитию территории и создаст перспективы для молодых жителей Находки.