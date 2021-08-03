Школы и скверы: программу развития Находки обсудят с горожанами

Каждый житель Находки сможет внести свой вклад в развитие города. Сделать это просто — приняв участие в онлайн-встречах, которые пройдут с 9 по 17 августа, где состоится обсуждение программы комплексного плана развития округа.

Ознакомиться с расписанием онлайн-встреч и зарегистрироваться можно по ссылке. На сайте проекта любой желающий сможет проголосовать за инициативы, реализация которых пройдёт в первую очередь. Это, например, создание образовательного комплекса в школе №1, который включит в себя IT-полигон и планетарий. Новая школа на 800 учеников на улице Дальняя, крытый каток на улице Комсомольская. Больше всего голосов пользователей набрал проект современной поликлиники на улице Тисовой. Там будут расположены все необходимые врачебные кабинеты: от неотложной помощи и травматологического пункта до ультразвуковой диагностики и дневного стационара. Поликлиника сможет принять 270 пациентов в день. Именно к реализации этой инициативы приступят в первую очередь. Полный перечень объектов — на сайте проекта. План комплексного развития Находки разрабатывается по инициативе руководства Находкинского завода минеральных удобрений при участии правительства Приморья и администрации Находки. Именно появление в Находке такого крупного инвестпроекта как НЗМУ позволило привлечь федеральные средства, которые пойдут на благоустройство и реализацию социальных проектов. «С 2018 года по решению президента России Владимира Путина города Дальнего Востока, где реализуются крупные инвестиционные проекты и создаются новые рабочие места, получают дополнительные федеральные средства в развитие социальной сферы – так называемую «Единую субсидию». Благодаря заходу крупного инвестора, масштабное финансирование будет направлено и в Находку уже со следующего, 2022 года», — пояснили в НЗМУ. Руководство предприятия обратилось к полпреду Юрию Трутневу с инициативой подготовить план развития территории, принять участие в разработке которого сможет каждый горожанин. Трутнев проект поддержал. «Этот проект позволит привлечь в округ и значительные федеральные инвестиции, Находка стала одним из четырёх городов Дальнего Востока, помимо Комсомольска-на-Амуре, Свободного и Большого Камня, где реализация крупных экономических проектов федерального масштаба даёт импульс к развитию инфраструктуры в целом», — отметил глава Находкинского городского округа Тимур Магинский. В программу решено было включить, в первую очередь, проекты социального значения: строительство и реконструкция школ, поликлиник и больниц, строительство и ремонт дорог, спортивные, культурные объекты. Участие в подготовке проекта приняли участие и специалисты по урбанистике из Москвы и Санкт-Петербурга. Они занялись обустройством видовых площадок, нагорного парка, прогулочных зон, в том числе через сопки и вокруг озера Солёного. В числе предложенных проектов — развитие пляжа «Волна» и улучшением его пешей доступности, созданием благоустроенного тротуара по пути к нему и установкой уличного освещения. «План развития Находки основан на просьбах и предложениях жителей, и это наш главный ответ на вопрос “что будет Находке от строительства НЗМУ”. То есть завода ещё нет, а с 22 года в город уже придут федеральные деньги. Мы запустили сайт МОЯ-НАХОДКА.РФ, где каждый житель города может увидеть все проекты, которые будут созданы или реконструированы на средства, привлеченные НЗМУ, и проголосовать за то, что, по их мнению, должно быть реализовано в Находке. Кроме того, на сайте можно предложить и свои идеи развития города, все они также будут рассмотрены», — рассказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков. К реализации плана приступят уже в 2022 году. В первую очередь, согласно программе, намерены начать капитальный ремонт 17 детских садов и 22 школ, строительство нового детского сада на улице Сидоренко, капитальный ремонт 17 учреждений культуры, стадиона «Водник», строительство бассейна на улице Парковой, 2 спорткомплексов и 4 хоккейных и спортивных площадок, закупка 22 машин скорой помощи и 10 новых городских автобусов. И это план только на первый год реализации программы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter