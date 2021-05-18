Дмитрий Лёгкий: Работаю для жителей «Первомайки»

«Золотой Рог» пообщался с Дмитрием Лёгким и узнал, как он намерен помогать горожанам и каким образом его работа может улучшить условия их жизни.
Моряк и неравнодушный горожанин
Дмитрий Васильевич окончил ДВИМУ, трудился помощником капитана на судах дальнего плавания, в настоящий момент он является советником директора Владморрыбпорта. В 2012 году Дмитрий Лёгкий победил на выборах депутатов гордумы.
«Мой округ — это часть Первомайского района. Выбор „Первомайки“ не был случайным. Я давно живу и работаю в этом районе, здесь моя семья и друзья. С 2012 по 2017 год я отстаивал интересы своих избирателей в статусе депутата. Мне не стыдно смотреть в глаза людям. После окончания срока депутатских полномочий я не отвернулся от избирателей и общественных организаций, а продолжал работу с их обращениями и просьбами, помогал им по мере своих возможностей», — вспоминает Дмитрий Лёгкий.
Например, после «ледяного шторма» во Владморрыбпорт обратились местные жители за помощью в уборке близлежащих улиц. Дмитрий Лёгкий распорядился выделить для этого технику и людей. Работники порта спилили и вывезли ветки, которые мешали местным жителям, очистили тротуары ото льда и посыпали их противоскользящим отсевом.
«Пару лет назад ко мне обратился главврач роддома № 3 в районе Чайки. После сильного снегопада кареты „Скорой помощи“ с роженицами не могли проехать к зданию роддома. Руководство порта по моей просьбе безвозмездно предоставило технику, которая расчистила проезд. Уже несколько лет подряд каждый снегопад мы направляем технику в „тройку“, чтобы убрать снег с дорог», — сообщил Дмитрий Лёгкий.
Помощь ветеранам
«Никто не забыт, ничто не забыто» — для Дмитрия Лёгкого это не просто слова. Он поздравил ветеранов Первомайского района с праздником Победы, вручил им цветы и продуктовые наборы, а ученики детской музыкальной школы исполнили для них песни военных лет. «Участники Великой Отечественной войны сражались за нашу свободу. Мы обязаны заботиться о них, обеспечивать им достойную старость», — сказал Лёгкий.
Политик принял участие в организации мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы. На патриотическом концерте «Как хорошо на свете без войны» присутствовали ветераны, семьи с маленькими детьми, общественники. Горожане не только слушали, но и подпевали артистам. «Воспоминания о войне делают нас добрее и сильнее. Мы должны рассказывать нашим детям о тех ужасах и страданиях, которые пришлось пережить нашему народу в годы войны ради того, чтобы следующие поколения жили под мирным небом», — подчеркнул Дмитрий Лёгкий.
Помимо адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, политик активно взаимодействует с ветеранскими организациями. «Я погрузился в работу с ветеранами войны более десяти лет назад. К сожалению, с каждым годом их становится всё меньше. Прошлый год забрал у нас многих — время берёт своё. Помощь людям, опаленным войной, поднимавшим нашу страну из руин, считаю своим долгом. Заботясь о ветеранах Великой Отечественной, нам ни в коем случае нельзя забывать и об участниках боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии и других „горячих точках“. Они с честью выполнили воинский долг, и мы будем помнить об этом всегда», — заверил Дмитрий Лёгкий.
На днях ему вручили благодарность от членов приморского отделения Союза пенсионеров России за давнее сотрудничество и поддержку. Политик помог организации оформить помещение для регулярных мероприятий. «Встречи Союза пенсионеров имеют большое значение для представителей старшего поколения. Там они могут обсудить актуальные проблемы, вспомнить былое, вместе спеть любимые песни. Я стараюсь не только помогать организации, но и приходить на их мероприятия, чтобы проникнуться этой душевной атмосферой», — сказал Лёгкий.
Владивосток — город для людей
Будучи депутатом Думы Владивостока, он добился обустройства пешеходных дорожек в районе улицы Фастовская возле Театра оперы и балета. «Чиновники уверяли меня, что там не место тротуару для пешеходов. Но я настоял на своём. Местные жители получили удобный тротуар», — вспоминает Лёгкий.
Недавно политик провёл встречу с горожанами, проживающими на улице Надибаидзе. Местные жители несколько лет добиваются строительства новой детской площадки. «К сожалению, во Владивостоке дворы многих домов плохо обустроены: проржавевшие и опасные для детей площадки, трухлявые лавки, мусор. Так не должно быть! В первую очередь жильцы должны принять участие в программе „1000 дворов“, по условиям которой за бюджетные деньги им установят детскую или спортивную площадку, либо заасфальтируют придомовую территорию», — сообщил Лёгкий.
Одна из актуальных проблем для Первомайского района — точечная застройка. С появлением мостов, статус «Первомайки» заметно повысился: если раньше это был один из самых отдалённых районов Владивостока, то теперь — почти центр. Естественно, этим тут же воспользовались застройщики, и теперь мыс Чуркина густо заставлен новостройками, которые не только закрывают вид на бухту Золотой Рог, но зачастую доставляют массу неудобств жильцам уже имеющихся домов.
«Конечно, я против точечной застройки. Сейчас у нас чаще всего застройщики буквально впихивают новостройки между уже существующими жилыми домами. Часто на тех местах, где теперь стоит очередная высотка, раньше была детская площадка или небольшой скверик, где могли провести время пенсионеры, мамы с детьми. Я считаю, что город необходимо застраивать микрорайонами там, где для этого есть необходимые площади и инфраструктура», — сказал Дмитрий Лёгкий. Он также подчеркнул, что Владивостоку необходимо больше облагороженных городских пространств — парков, скверов, где можно было бы отдохнуть с семьёй.
Анна САТИМОВА.