Игорная стройка с азиатским размахом

На 2021 год планировался запуск еще одного гостинично-развлекательного комплекса — Imperial (ранее проект носил название Selena) — компании «Даймонд Форчун» и японского соинвестора, компании Simple Create Co. Ltd. Первая фаза комплекса включает отель с четырьмя категориями номеров и казино. Помимо этого, комплекс будет включать в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, SPA-зону с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента. Инвестиции в новый объект оценивались в более $250 млн. Предполагается, что на первых этапах работы комплекс будет ежегодно принимать более 300 тыс. посетителей.