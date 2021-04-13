Игорная стройка с азиатским размахом

Туристско-рекреационный комплекс Приморья сегодня — одна из самых привлекательных для потенциальных инвесторов отраслей региона. Создание интегрированной курортной зоны (ИКЗ) «Приморье» в бухте Муравьиной под Владивостоком принесло краю не только новые рабочие места, прирост турпотока и дополнительные налоги, но и миллиарды рублей инвестиций.
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, предварительная сумма налогов на игорный бизнес и отчислений во внебюджетные фонды за 10 лет от работы нового комплекса составит 7,1 миллиарда рублей.
«Вложения, которые мы делаем в туристско-рекреационную зону сейчас, к 2022–2023 годам, когда пройдет волна эпидемии, обеспечат приток туристов. К визиту иностранцев должна быть готова соответствующая инфраструктура», — заявлял ранее Олег Кожемяко.
С начала реализации проекта ИРК «Приморье» и до конца 2021 года сумма налоговых и иных отчислений составит более 2 миллиардов рублей. Из них более 1,6 миллиарда пойдет напрямую в бюджет Приморья.
Основными инвесторами уже введенных в строй и проектируемых казино и отелей выступают крупные конгломераты из стран АТР — Китая, Гонконга, Камбоджи, Таиланда и Южной Кореи.
В 2021 году в «Приморье» открылся второй комплекс казино, инвестором которого выступил российский бизнесмен. На 2022 год планируется ввод в строй второй очереди комплекса Tigre de Cristal, ставшего за пять лет одной из визитных карточек края.
В ИРК «Приморье» уже заключены восемь инвестиционных соглашений с российскими и иностранными инвесторами на общую сумму свыше 60 млрд рублей. Общая инвестиционная емкость проекта оценивается в 117 млрд рублей, большая часть которых поступит из-за рубежа.
В ближайшем будущем интегрированная курортная зона станет базой большого туристического кластера «Приморье». На его территории планируется создание развлекательных объектов для семейного и молодежного отдыха. Первая очередь проекта будет введена до 2025 года. В ней планируется создать около 12 гостинично-развлекательных комплексов с казино, а также гольф-поле, парк развлечений, концертный зал, рестораны, бары, прогулочные зоны, пляжи, аквапарк, горнолыжный склон и другие развлекательные объекты.
На сегодняшний день из бюджета Приморского края в инфраструктуру ИРК уже вложен почти 1 млрд рублей. Еще 3 млрд рублей выделяется из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Общий объем работ по созданию инфраструктуры оценивается в 5,6 млрд рублей.
Первопроходцем игорной зоны «Приморье» выступила гонконгская компания Summit Ascent Holdings Limited при участии крупных мировых игорных операторов Melco и Suncity Group из Макао. В 2020 году Suncity Group, один из крупнейших операторов мировой игорной индустрии в сфере джанкет-туризма, который специализируется на турах с посещением казино, увеличила свой пакет акций в Summit Ascent с 24,7% до почти 70%. Suncity Group разрабатывает интегрированные курорты в Азии, включая Вьетнам, Филиппины, Россию и Японию, а также управляет ими.
Первый на Дальнем Востоке России гостинично-развлекательный комплекс с казино Tigre de Cristal открылся в ноябре 2015 года и этой осенью отпраздновал первый юбилей. С момента открытия в казино побывало более 1,7 млн человек.
Проект реализует ООО «Джи1 Интертейнмент», зарегистрированное в сентябре 2010 года в городе Артеме Приморского края. «Кристальный тигр» включает в себя не только казино, но и пятизвездочный отель с люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, тематические бары. Сейчас работу казино Tigre de Cristal обеспечивает более тысячи сотрудников.
В строительство объектов второй фазы развлекательного комплекса Tigre de Cristal планируется вложить 14,6 миллиарда рублей или 200 миллионов долларов США — 100% собственных вложений гонконгского инвестора. На площади порядка 63 тыс. кв. метров планируется возвести отель на 350 номеров. Порядка 1,5 тыс. «квадратов» будет задействовано под рестораны, бары, конференц-залы, развлекательные зоны. Проектом также предусмотрен большой торговый центр с фуд-кортом и зона для семейного отдыха.
Сейчас Summit Ascent Holdings Ltd. подводит итоги тендерных процедур среди компаний Приморья на разработку проектно-сметной и технической документации на расширение границ существующего комплекса Tigre de Cristal в игорной зоне. Заключить договор планируется в мае 2021 года.
Как сообщил исполнительный директор ООО «Джи1 Интертеймент» Стилианос Тсифетакис, концепция и масштаб нового объекта позволят усилить туристическую привлекательность Приморского края на мировом туристическом рынке.
«Площадь составит почти 74 тысячи квадратных метров, и только 15% территории предназначены для азартных игр. Акцент будет сделан на развитии неигровых развлекательных объектов. Для гостей будут построены рестораны с азиатской кухней, кафе, бары, а также зона бассейна, СПА и баня под открытым небом, минимаркет и даже детский центр, а также другие услуги. Гостиничный фонд составит 383 номера различных категорий», — рассказал Стилианос Тсифетакис.
По словам губернатора Приморья, за счет строительства туристического объекта инвестор планирует создать в Приморье около 2 тысяч новых рабочих мест в дополнение к уже трудоустроенной в Tigre de Cristal тысяче сотрудников.
Камбоджийская NagaCorp Ltd. в 2021 году планирует открыть в ИКЗ «Приморье» гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok.
NagaCorp Ltd. — одна из самых прибыльных игровых компаний в мире. Ее дочерняя компания NagaWorld владеет и управляет единственным интегрированным гостинично-развлекательным комплексом в Пномпене, который имеет лицензию на казино с 70-летним сроком владения (до 2065 года) и 51-летней монополией в радиусе 200 км от Пномпеня. Компания является первым игорным IPO на Гонконгской бирже и первой иностранной компанией с операциями в Камбодже, когда-либо зарегистрированной за рубежом.
В 2020 году велись работы по проектированию 9-го сектора автодороги, которая создается специально для VIP-клиентов Naga Vladivostok, проектированию инженерных сетей и точек подключения к коммуникациям: водоснабжению, водоотведению, электричеству. На данный момент здание отеля с казино и банкетным залом готово более чем на 90%. После завершения фасадных работ начнутся работы по внутренней отделке.
На 2021 год планировался запуск еще одного гостинично-развлекательного комплекса — Imperial (ранее проект носил название Selena) — компании «Даймонд Форчун» и японского соинвестора, компании Simple Create Co. Ltd. Первая фаза комплекса включает отель с четырьмя категориями номеров и казино. Помимо этого, комплекс будет включать в себя ресторан авторской кухни, фуд-корт с русской, китайской, японской и итальянской кухнями, ночной клуб площадью более 1500 квадратных метров, SPA-зону с 25-метровым бассейном и двумя VIP-зонами, торговые площади с магазинами брендов премиум-сегмента. Инвестиции в новый объект оценивались в более $250 млн. Предполагается, что на первых этапах работы комплекс будет ежегодно принимать более 300 тыс. посетителей.
В марте этого АО «Корпорация развития Приморского края» заключило генеральное соглашение с южнокорейской компанией Family Golf о развитии гольф-курорта в районе игорной зоны.
Проект предусматривает строительство гольф-поля на 27 лунок, здания общежития персонала и гольф-отеля с клубом на 120 номеров. Объем инвестиций первой очереди строительства составит порядка 30 млн. Ожидаемые поступления в бюджеты всех уровней — порядка 100 млн рублей ежегодно.
Создаваемый гольф-курорт — это дополнительные возможности для увеличения туристического потока, въездного и внутреннего.
Как рассказала «Золотому Рогу» гендиректор АО «КРПК» Ольга Сун-жаю, в основе работы лежит идея о создании комфортных условий для жизни людей на территории Приморского края.
«Развивая проект игорной зоны „Приморье“, мы совместно с Агентством по туризму Приморского края начали разработку концепции туристического кластера в рамках территории Владивостокской агломерации непосредственно вблизи казино. В Приморье должны быть места отдыха на свежем воздухе для занятий спортом, развлечений для детей и всей семьи, прогулочные зоны, велосипедные дорожки. Этого не хватает сейчас. Гольф-курорт все это предусматривает, и к тому же это территория красивых архитектурных сооружений и зеленых полей».
ЗАО «Шамбала» (Краснодар, резидент ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити») 16 октября открыло в ИРК «Приморье» казино в рамках создания одноименного гостинично-развлекательного комплекса. С учетом Tigre de Cristal это второе казино в игорной зоне. В первой очереди комплекса построен игровой зал общей площадью 5,2 тыс. кв. метров. Также в настоящее время российский инвестор НАО «Шамбала» проектирует вторую очередь строительства — 5-звездочный гостинично-развлекательный комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров, этажностью до 11 уровней с номерным фондом до 270 номеров. Объем инвестиций составит более 4,5 миллиардов рублей. В первую очередь проекта уже вложены 3,5 млрд рублей.
Как рассказал зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков, по итогам развития проекта за 2020 год ввод в эксплуатацию второго объекта на территории игорной зоны комплекса «Шамбала» стал самым значимым событием. Благодаря этому общее количество трудоустроенных в рамках проекта игорной зоны составило почти 1500 человек, не считая рабочие места, созданные в смежных отраслях.
В настоящее время подрядчики подводят дороги и коммуникации к будущим объектам проекта. Проложен водопровод до казино «Шамбала», построены локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, проведены линии электропередач и интернет.
Напомним, что еще четыре инвестиционные площадки свободны для новых инвесторов.
Юрий РОГОВ.