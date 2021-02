Трутнев поручил переехать, построить и переработать

Визиты заместителя Председателя Правительства — полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева в регион всегда становятся своего рода экзаменом: чего удалось добиться? какие задачи реализованы? над чем надо поработать?

На прошедшей неделе Юрий Трутнев посвятил Приморью четыре дня, два из которых проходили под плотным контролем региональной прессы. На совещаниях с полпредом обсуждались перспективы рыбопромышленного комплекса, будущее дальневосточной науки и другие вопросы. Разбираемся в подробностях визита. Второго кризиса не будет Закрытие всех портов КНР для приема российской рыбы больно ударило по российским рыбопромышленникам. Дело в том, что большая часть нашего улова уходила на экспорт в КНР. «Традиционно рыба продавалась сразу на экспорт. Но эта часть цепочки встала, что стало опасностью для экономики дальневосточного региона. Так что их (заводов. — Прим. „ЗР“.) должно быть существенно больше. Рыбаки говорят, что справятся за полтора-два года. Ничего дополнительного придумывать не будем. Будем строить перерабатывающие заводы», — заявил Юрий Трутнев. По словам полпреда, федеральные власти уже неоднократно обращались к китайской стороне с предложениями урегулировать возникшие сложности. Но все письма до сих пор остаются без ответа. «Я делал обращение к вице-премьеру КНР по экономике, ответа на него нет. Очевидно, что нам надо предпринять меры, чтобы не быть полностью зависимыми от соседей. Развивать возможности переработки в России, поставки продукции на другие рынки. Сталкиваться с такими угрозами нам попросту ни к чему», — заявил Юрий Трутнев. Полпред подчеркнул, что стоит задача развивать экономику страны, а не других государств. Равно как и создавать рабочие места необходимо у себя. «Честно сказать, мы должны не просто справиться, мы должны извлечь дополнительную прибыль. Наши ресурсы должны перерабатываться на территории России. Это относится и к лесу, и к рыбе. Мы должны развивать экономику, создавать рабочие места в границах РФ, а не за рубежом», — отметил Юрий Трутнев. Путина — не вопрос планирования Еще одним «рыбным» вопросом стало обсуждение грядущей путины. В 2020 году российским рыбакам не слишком повезло. Однако, как отметил полпред, путина — это не вопрос плановых показателей. Главное — экономика компаний. И, по словам Юрий Трутнева, руководители всех рыбоперерабатывающих предприятий уверили, что сложившаяся ситуация к краху не приведет. «Один из существенных вопросов, которые мы тоже сегодня обсуждали — что произойдет с компаниями и с людьми, хватит ли средств на зарплаты, на то, чтобы компании продолжали работать. Все руководители говорят, что они с этой проблемой справятся. А мы должны сделать так, чтобы второй раз с проблемой не столкнуться», — отметил Юрий Трутнев. И двоечники пожалеют Следующий вопрос интересовал уже приморских журналистов — когда же уже полпредство переедет во Владивосток. И Юрий Трутнев дал четкий ответ: те, кто затянул с этим вопросом, сильно пожалеют. «По распоряжению президента от 2018 года переехать в новую столицу ДФО должно не только полпредство, переехать должны все те федеральные структуры и органы исполнительной власти, которые имеют дальневосточные подразделения, — сказал Юрий Трутнев. — Часть этих структур уже переехала во Владивосток — и я их сегодня поблагодарил, а та часть, которая не переехала, должна или назвать сроки переезда, или быть готовой к последствиям». По словам полпреда, большинство тех структур, что тянули с переездом, на этот раз не стали испытывать терпение Юрия Петровича и «все же назвали точные сроки, когда они обоснуются во Владивостоке». «Ну, а „двоечники“, называть которых поименно пока не буду, должны понимать: указы президента должны исполняться. Так что выбор невелик: они или переезжают, или я обязан доложить главе государства, кто не хочет выполнять его указания. С соответствующими последствиями», — подчеркнул Трутнев. К масштабным задачам не готовы В среду, 10 февраля, полпред провел совещание по вопросам развития науки на Дальнем Востоке. Казалось, тут не должно быть никаких проблем: что собственное отделение Академии наук, что федеральный университет. Однако, как отметил полпред, пока развитие идет очень медленно, а работы предстоит очень много. «Может быть, вам вывод не понравится, но я честно скажу. По результатам сегодняшнего совещания очевидно, что мы не готовы к быстрым шагам в развитии науки и высоких технологий. По поручению президента правительством принято решение о создании инновационного научно-технологического центра. Будут выделены средства под проектные работы… но это же — почти ничего», — заявил полпред. По словам Юрия Трутнева, просто построить здание Центра, чтобы люди могли заниматься наукой, недостаточно. Главное — привлечь людей, которые будут развивать отрасль и вкладывать в нее свои силы. А еще надо обеспечить условия работы и продумать, как отделить тех людей, разработки которых стоит финансировать, от тех, чьи разработки потом окажутся невостребованными. «Мы договорились, что будем двигаться пошагово. Просто рассуждать о науке — неинтересно. Надо добиваться, чтобы наука, высокие технологии в России и на Дальнем Востоке быстрее развивались, чтобы талантливые люди не уезжали за рубеж, а работали здесь. Мы договорились, что в течение двух недель коллеги подготовят мне некоторое количество шагов, которые уже отвечают на эти вопросы. Все эти предложения будем критиковать справа и слева, добиваться того, чтобы они были точными, конкретными — терпеть не могу абстрактных рассуждений», — уточнил Юрий Трутнев. Полпред подчеркнул, что даже из того состояния, которое есть сейчас, пробиться наверх — возможно. Но для этого нужно будет решить несколько вопросов, начиная с принципов работы венчурных фондов в России вообще. «Сейчас нужна даже не дорожная карта — боюсь, что этого пока в полном объеме не сделаем. Просто несколько шагов к дорожной карте. Осуществим их — сдвинемся дальше. Это должно нести результат. Не просто перечислить все виды исследований — их много. А озвучить, что больше всего сегодня необходимо Дальнему Востоку и России. Вот на эти вопросы вместе с уважаемыми коллегами мы сегодня будем искать ответы», — резюмировал полпред. Бензиновые реки Проблема с топливом, с которой столкнулся Дальний Восток в конце января — начале февраля, не осталась без внимания полпреда. По словам Юрия Трутнева, не допустить повторения ситуации, которая складывалась с АИ-92 и АИ-95 в регионах Дальнего Востока из-за закрытия ХНПЗ на модернизацию оборудования, поможет новый НПЗ в федеральном округе. «НПЗ надо строить новый. Мы будем предпринимать меры, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства нефтеперерабатывающего завода. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что желания строить новый НПЗ на Дальнем Востоке нет, а дефицит топлива порядка 2 млн тонн по году есть. Нужно 6 тонн, а производится всего 4», — подчеркнул полпред. Воздушные дороги А уже в четверг полпред вместе с губернатором Приморья побывали в Арсеньеве на заводе «Прогресс». Здесь гостям представили опытную машину — вертолёт Ка-62. Как отметил Олег Кожемяко, новый вертолет поможет обновить воздушный парк в регионе. «Новый вертолёт Ка-62 с базой технических возможностей, подготовкой лётчиков, даст возможность обновить воздушный парк в Приморском крае. Мы также рассматриваем, что и другие субъекты, особенно дальневосточные, смогут приобретать такие вертолёты», — рассказал глава Приморья. Одно из главных отличий новой машины — сниженное количество потребления топлива, при этом скоростные и аэродинамические свойства лучше, чем у других моделей. Он может перевозить до 15 пассажиров. Аналогов такому вертолету в России пока нет. Специалисты надеются, что вертолёт будет востребован и займёт достойное место в гражданской авиации, а завод «Прогресс» будет иметь заказы на производство и поставку техники. Ольга ИЛЬЧЕНКО. Электронная версия газеты "Золотой Рог" №6

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter