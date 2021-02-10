Вице-премьер отметил, что дефицит топлива в этом году составил около двух миллионов тонн — ДФО необходимо шесть, а производится только четыре. Из-за того что недостающие два миллиона приходится доставлять по железной дороге, нарушается ритмичность поставок, сложно обеспечить конкурентную цену на рынке.