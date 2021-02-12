Полпред Юрий Трутнев приоткрыл завесу тайны

Как сообщал ранее «Золотой Рог», Юрий Трутнев провел рабочее совещание по вопросу развития науки и высоких технологий в регионе 10 февраля. Речь шла о развитии инновационного научно-технологического центра «Русский». «Но нужно понимать, что это не вся задача, которую предстоит решить. Построить здание, где люди будут заниматься наукой, — очень непростое занятие. Как привлечь туда наиболее продвинутых в науке людей? Как обеспечить им достойные условия для работы? Как отделить разработки, на которые надо дать финансирование, от тех, которые по итогу останутся невостребованными?» — обратился к собравшимися Юрий Трутнев.