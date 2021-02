Полпред Юрий Трутнев приоткрыл завесу тайны

Заместитель Председателя Правительства — полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев дал развернутое интервью.

Как пишут «Известия», по словам полпреда, пандемия коронавируса не привела к катастрофическим последствиям для экономики Дальнего Востока. Здесь продолжают искать инвесторов для крупных инфраструктурных проектов и ищут новые рынки для сбыта продукции. Так, в интервью «Известиям» вице-премьер, говоря о ситуации с пандемией и экономическим кризисом, который она вызвала, отметил: «На Дальнем Востоке сейчас темпы распространения (коронарируса) чуть ниже, чем в среднем по России. Так как пандемия идёт на спад, в дополнительных ограничительных мерах мы необходимости не видим. Но ситуации могут быть разные по разным территориям, поэтому у губернаторов есть право собственным решением вводить ограничительные меры. Каких-то катастрофических изменений ни на одном направлении деятельности мы не видим. Да, некоторые показатели ниже, чем в прошлом году, но спад измеряется, как правило, единицами процентов. Пик пандемии Дальний Восток прошёл. Надо учитывать, что несколько изменился характер экономических отношений между странами. Сильный удар был по отрасли обслуживания, туризма, но она на Дальнем Востоке пока не является лидирующей. Про рыбу я уже сказал — там действительно есть затруднения. Во всём остальном мир по-прежнему нуждается во всех ресурсах, которые есть на Дальнем Востоке», — считает Юрий Трутнев. Отвечая на вопрос «может ли появиться своя Силиконовая долина на Дальнем Востоке?», Юрий Трутнев поделился некоторыми планами. «В ближайшее время мы будем конфигурировать создание научного центра на острове Русском на базе Дальневосточного федерального университета. Но пока подробности раскрывать не буду. Сегодня невозможно развивать сложные высокотехнологичные проекты на всей территории, как Дальний Восток, где нет инфраструктуры, где один человек проживает на одном квадратном километре», — прокомментировал полпред. Как сообщал ранее «Золотой Рог», Юрий Трутнев провел рабочее совещание по вопросу развития науки и высоких технологий в регионе 10 февраля. Речь шла о развитии инновационного научно-технологического центра «Русский». «Но нужно понимать, что это не вся задача, которую предстоит решить. Построить здание, где люди будут заниматься наукой, — очень непростое занятие. Как привлечь туда наиболее продвинутых в науке людей? Как обеспечить им достойные условия для работы? Как отделить разработки, на которые надо дать финансирование, от тех, которые по итогу останутся невостребованными?» — обратился к собравшимися Юрий Трутнев. Как стало известно, в настоящее время ведется работа по решению поставленных вопросов. Первые ответы на них профессиональному и научному сообществу совместно с органами власти предстоит дать уже через две недели.

