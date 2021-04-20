Заграница нам поможет

За первые два месяца 2021 года субъекты Дальневосточного федерального округа экспортировали товаров на сумму $3243,3 млн. Приморский край в списке регионов ДФО занимает третье место с результатом $530,1 млн. Впереди — «нефтегазоносная» Сахалинская область с показателем $1121,3 млн и «алмазная» Якутия — $675,3 млн. Вывод напрашивается очевидный: экспортеры края начинают уверенно себя чувствовать на зарубежных рынках. И помогают им созданные в регионе государственные институты.
Учитывая многочисленные ограничения, связанные с пандемией, насыщенность сырьевой базы и количество крупных игроков на рынке региона, результат Приморского края выглядит удовлетворительно. В этих миллионах долларов «зашифрован» не только доход от экспорта рыбы-сырца и леса-кругляка, как принято считать. Зарубежные рынки готовы принимать и продукцию высокой степени переработки, доля которой в Приморье с каждым годом только увеличивается.
Среди стран, в которые край экспортирует продукцию местных производителей, львиную долю (более $528 млн) составляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Причина — близость к ним и исторически налаженные связи.
Выход на внешние рынки — процесс сложный и трудоемкий. В этой работе бизнесменам определенные меры поддержки предлагает государство. Например, в Приморье с 2013 года действует Центр поддержки экспорта. Он создан по распоряжению губернатора Приморского края в рамках Центра «Мой бизнес» и призван оказывать поддержку в области обеспечения доступа региональных компаний на рынки зарубежных стран, снятия существующих барьеров для доступа на новые рынки и продвижения идеи импортозамещения среди малых и средних предприятий.
Поддержка производителей и экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с $2 млрд до $3,9 млрд.
С момента создания центром были организованы сотни обучающих семинаров, школ, тренингов, проведено несколько форумов, в том числе онлайн. Только за последний квартал было проведено 18 образовательных мероприятий. К 12 из них в онлайн-формате подключились предприниматели со всего Приморья, очные встречи с экспортерами прошли во Владивостоке, Уссурийске и Дальнегорске. Также специалистами центра составлен каталог экспортеров Приморского края, куда каждый желающий предприниматель может вписать свое имя. Каталог доступен как на русском, так и на английском языке.
Как рассказал в интервью газете «Золотой Рог» генеральный директор центра Евгений Никифоров, выход на экспорт начинается с индивидуальной консультации и прохождения курсов «Школы экспорта РЭЦ».
«Этот этап важен, потому что, перед тем как выбирать страну, в которую будет экспортироваться товар, и начинать готовить документы (международные сертификаты, декларации), необходимо, чтобы предприниматель понял весь путь, который ему предстоит пройти. Часто бывает, что нужно предусмотреть в компании отдельного человека, который будет заниматься экспортным направлением, к этому предприниматель тоже должен быть готов. Также необходимо понять, на каком именно зарубежном рынке его товар будет более актуальным, — комментирует глава центра. — Параллельно с обучением можно начинать процесс подготовки презентации своего продукта для поиска партнера в другой стране — мы поможем составить коммерческое предложение, перевести на нужный язык презентацию компании, сайт и провести первые В2В переговоры. Хорошо работает формат выставок, даже сейчас в связи с закрытием границ мы все равно участвуем в онлайн-выставках и помогаем компаниям вывезти образцы товаров в другую страну».
Начинающим экспортерам специалисты советуют стартовать с рынков стран СНГ. Плюсом здесь является упрощенный режим ввоза товаров без оплаты пошлины и подготовки дополнительных сертификатов на каждую партию в рамках Таможенного союза. Немаловажно и то, что, как правило, во всех этих странах отсутствует языковой барьер и сформирована ценность товаров из России, тем более, что с одним из участников Содружества — Республикой Беларусь — у Приморья сложились крайне тесные деловые отношения.
В марте 2021 года в Приморье были подведены итоги регионального конкурса «Экспортер года-2020», организованного центром «Мой бизнес» в третий раз. Желание принять участие изъявили более чем 30 предприятий края. Заявить о себе в нынешнем году могли не только представители малого и среднего бизнеса, но и крупные компании.
Бизнесмены могли выбрать одну из четырех номинаций в сфере услуг, промышленности, агропромышленного комплекса и высоких технологий.
Большинство заявок поступило на две номинации — «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» и «Экспортер года в сфере промышленности». Крупные приморские компании подавали заявки сразу в окружной этап на номинацию «Трейдер года».
Экспертное жюри оценивало номинантов по специальной методике с учётом показателей экспорта в 2020 году — от объема продукции до наличия зарубежных патентов и товарных знаков. Также жюри смотрело, как компания продвигает себя на международном рынке, переведен ли ее сайт на иностранный язык и участвовала ли она в выставках за границей.
Финалистов конкурса «Экспортер Приморского края» наградят на тожественной церемонии в мае в рамках регионального экспортного форума. Победители получат признание профессионального сообщества и смогут принять участие в окружном этапе премии «Экспортер года», которую проводит «Российский экспортный центр» (РЭЦ).
Лауреаты призовых мест получат ценные призы от организаторов и маркетинговую поддержку, а также смогут компенсировать часть своих затрат для участия в международных выставках. В этом году это подготовка индивидуального стенда и участие в выставке без конкурса.
«Мы всегда рассказываем про предпринимателей и их истории успеха. За первое место компания получит сертификат на создание индивидуального стенда при участии в международной выставке вне конкурса. За второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или на повышение других профессиональных навыков», — рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье Евгений Никифоров.
Победителями регионального конкурса «Экспортер года» Приморского края за достижения в 2020 году стали:
Номинация «Экспортер года в сфере услуг»
1-е место — ООО «Эквивалент»;
2-е место — ООО «ТК Лаки Турс»;
3-е место — ООО «Биотик Люкс»;
Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
1-е место — ООО «ФармОушн Лаб»;
2-е место — ООО «Гродеково-Вести-Дев»;
3-е место — ООО «Аркона»;
Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»
1-е место — ООО «Гудвин»;
2-е место — ИП Анохов Ф.А.;
3-е место — ООО «Владфорум»;
Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»
1-е место — ООО «Телематик Солюшнс».
В прошлом году номинация «Экспортер года в сфере услуг» стала самой популярной, на нее заявились 12 конкурсантов. Первое место заняла логистическая компания «Райзъ». В сфере агропромышленного комплекса лидером стала компания «Прогэйт», в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» первое место заняла копания «Экоресурсы Приморья», Лучшей в сфере высоких технологий стала компания «Ронда Софтваре».
Порядка 100 компаний в 2020 году вышли на зарубежные рынки с помощью Центра поддержки экспорта Приморского края. Расширились и меры поддержки для работающих на внешнем рынке. Сегодня Центр подбирает для каждого предпринимателя индивидуальные «коробочные решения» — от обучающих программ до продвижения товара за рубежом.
С начала 2021 года приморские экспортеры чаще всего обращались в центр «Мой бизнес» за помощью в поиске зарубежных партнеров и выходе на международные электронные торговые площадки. Темой самого популярного образовательного мероприятия стала китайская платформа WeChat — направление, которое специалисты развивают совместно с китайскими партнерами.
Как рассказал гендиректор центра Евгений Никифоров, в этом году подход к оказанию услуг предпринимателям меняется. По его словам, теперь бизнесменам не нужно выбирать, какие из предлагаемых направлений поддержки наиболее соответствуют потребностям компании — достаточно обозначить цель специалистам, а они уже подберут наиболее подходящий для ее реализации пакет услуг.
Сейчас в Приморье 17 компаний готовятся представить свою продукцию на заграничных рынках. В этом им призвано помочь еще одно популярное направление центра — перевод сайтов и презентаций действующих и потенциальных экспортеров на языки целевого рынка. Самыми востребованными на сегодня остаются китайский и английский языки.
Всего за поиском зарубежных бизнес-партнеров в краевой Центр поддержки экспорта обратились 34 компании. Самыми популярными отраслями здесь стали IT и сельское хозяйство (по семь предприятий). Чаще всего партнеров ищут в Китае (14 заявок) и США (семь заявок).
В 2020 году Центром поддержки экспорта была проведена комплексная программа подготовки и продвижения производителя на китайский рынок «Энергия экспорта».
Помимо обучающей подготовительной части в формате акселератора, она включала обязательное продвижение на площадке WeChat. «Площадка как сообщество мелких оптовиков сама выдвигает заказы на те или иные продукты, понимая, что они найдут покупателя. А мы под этот запрос подбираем производителей. Сегодня у нас 26 заявок на WeChat», — рассказал Евгений Никифоров.
«Игрушечный» бизнесЕще один победитель, только другого конкурса — XVI Бизнес-Премии Приморского края 2019 года, организованной ИК «Золотой Рог», стала компания «Эко Тойс».
В 2020 году компания стала победителем в номинации «Развивающийся бизнес Приморского края-2019». «Эко Тойс» — предприятие по производству детских игрушек, которое выпускает тематические игровые наборы из натурального дерева под маркой «Куби Дуби».
У авторов этих уникальных деревянных игрушек амбициозные планы по выводу своей продукции на международный рынок.
На сегодняшний день у компании есть представительство в Москве, которое взаимодействует с российскими площадками электронной торговли и торговыми сетями: «Беру!», Wildberries, Ozon, «Детский мир». В качестве электронной площадки для торговли на зарубежных рынках используется Amazon. На данный момент продукция, помимо России, представлена в США, Канаде, Японии, Новой Зеландии и Южной Корее. Высокий интерес к ней проявляют компании из Германии, Швеции и Мексики.
«Выходя на внешние рынки, мы активно используем меры поддержки, предоставляемые российским экспортным центром и приморским Центром развития экспорта. В настоящее время решаем задачу по регистрации торговой марки „Куби Дуби“ в Евросоюзе. Для выхода на рынок ЕС мы намерены получить сертификат в Германии. Да, это обойдется дороже, но и перспектив с таким сертификатом будет больше», — считает глава компании.
Развивая производство и ориентируясь на будущую прибыль (до нее в «игрушечном» бизнесе пока далеко, идет инвестиционная стадия проекта), в компании прекрасно осознают социальную значимость предприятия для муниципального округа. Сейчас в Чугуевке почти нет производств, а значит, и работы.
«Мы же создаем рабочие места, причем современные, требующие соответствующей квалификации, даем возможность молодым людям пригодиться в родных местах», — считает предприниматель.
Сегодня в «Эко Тойс» работает около 120 человек. Специальности — от лесозаготовителя до дизайнера. В рамках инвестпроекта количество работников должно увеличиться почти вдвое.
Это обстоятельство укладывается в повестку развития Дальнего Востока — привлекать инвестиции, развивать производства, создавать комфортные условия для жизни.
Развитие «Эко Тойс» как инвестиционного проекта начиналось в 2018 году. На IV Восточном экономическом форуме компания и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подписали инвестиционное соглашение о взаимодействии при реализации проекта. Согласно ему, компания обязуется вложить в проект не менее 500 млн рублей.
«В последнее время мы выстроили конструктивные отношения с органами власти, увидели возможности получить поддержку наших инвестиционных планов. В июне 2018 года наш проект был включен в государственную программу Российской Федерации „Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона“. А в июле прошлого года приказом Минпромторга России вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», — отмечает руководитель предприятия.
Это очень важный и ответственный момент для компании. Статус приоритетного инвестиционного проекта дает ей право заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона. Это позволит не зависеть от покупного сырья и меняющихся цен на него, более точно просчитывать экономику предприятия и сосредоточиться на производстве и рынках сбыта продукции.
Победитель конкурса стартапов «Приморский старт», IT-компания Tomoru, которая производит программы с искусственным интеллектом для взаимодействия с человеком, также выходит на внешние рынки с помощью Центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
Директор и сооснователь фирмы Денис Балюра рассказал в интервью ТАСС, что на данный момент компания осваивает рынки Индии и США.
«Мы создаем разговорных роботов с искусственным интеллектом, которые могут общаться с людьми, понимать естественную речь, поддерживать полноценную коммуникацию с человеком и выполнять задачи заказчика. Это может быть бот для техподдержки, обзвона клиентов и практически любых задач, связанных с большим объемом коммуникации. Первоначально скорость разработки одной программы у нас исчислялась месяцами, но благодаря полученному гранту от центра „Мой бизнес“ мы смогли сократить это время до нескольких часов. Фактически мы уже не создаем ботов вручную, а имеем готовую платформу, которая способна собирать нужного бота практически без участия человека», — рассказал Денис Балюра.
Благодаря такой модернизации продуктом компании заинтересовались первые заказчики из-за рубежа. В США запущена первая пилотная версия продукта, а также есть несколько заказчиков в Индии, с которыми компания планирует заключить договоры.
Компания «Прогэйт», прошлогодний победитель конкурса «Экспортер года» в сфере агропромышленного комплекса, вышла на внешнеэкономический рынок с экспортом сельхозпродукции менее четырех лет назад, но уже обладает широкой географией контрактов и поставок, работая с трейдерами и предприятиями Южной Кореи, Вьетнама, Индии, Украины, Грузии, Китая, Туркменистана и Испании, в планах есть поставки в Японию, Сингапур и Малайзию. В 2019 году доля выручки от экспортной деятельности компании составила более 30%. Самые крупные контракты были на поставку масличных культур (лен, рапс) и сжатого технического гелия.
«Мы решили сделать электронную площадку в помощь экспортерам из России, чтобы вывести в онлайн процедуры расчета контрактных затрат логистики, поиска потенциальных потребителей и партнеров в других странах. Основной упор был сделан на владельцев небольших производств и мануфактур среднего уровня потребления — это небольшие оптовые партии товаров от 20 до 3000 тонн. На основе проб и ошибок, самостоятельного опыта, изучения и консультаций с существующими подобными маркетплейсами — Alibaba, Indiamart, Amazon — мы прошли этап прототипов и экспериментов», — рассказывал собственник и руководитель компании Дмитрий Филоненко. Компания предоставила возможность размещения заявок от производителей, проверки надежности. Параллельно с развитием маркетплейса начала помогать выходить на внешний рынок малым предприятиям не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана и Грузии. Главное — созданная инфраструктура понятна зарубежным покупателям и проста в пользовании.
Юрий РОГОВ.