Приморье: Газ пока только в газировке

«Газ как бы есть, но его как бы нет. Все намеченные при строительстве газопровода в Китай перспективы пока не реализованы. И дело тут не в инертности местных властей. Для „Газпрома“ — Приморье не особо перспективный рынок с экономической точки зрения. Плотность населения, по сравнению с центральной Россией, не велика, крупные промышленные предприятия практически отсутствуют, а значит и затраты на построение газовой инфраструктуры будут „отбиваться“ долгие годы. Но газ региону необходим. С экономической точки зрения, подключение предприятия к газу можно сравнить с заменой лучины на электрическую лампочку. Именно поэтому очень отрадно, что вопрос газификации региона снова поднят на самом верху. На сколько хватит „ускорения“, данного премьер-министром, покажет только время, потому что о газификации Приморья говорили уже не раз, даже на уровне президента», — отметил экономист.